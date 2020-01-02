Фермерам нужно учиться работать на экспорт

— Украинцы на подорожание продуктов реагируют нестандартно: бегут на рынок или в магазин и стараются накупить как можно больше. Это вызывает еще больший рост цен, — говорит 45-летний Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Почему подорожала картошка нового урожая?

— В августе 2019-го цены выросли благодаря психологическому фактору, — продолжает Ярмак. — Люди помнили, что было со стоимостью лука. К тому же в начале сентября пошли слухи, что картофеля собрали очень мало. В то же время фермеры урожай продавать не спешили. Стоимость продукции ежедневно росла. Ситуация, когда психология влияла на цены, не уникальная. Подобное случалось с пшеницей, гречкой, овощами. Например, в 2001-2002 годах заявили о больших, чем обычно, объемах экспорта зерна из страны. Люди, которые в основном покупали не более 5 килограммов муки, начали брать ее мешками. Заодно сгребали крупы, макаронные изделия. Цены взлетели. Производство работало круглосуточно и не могло покрыть спрос. Экспорт остановился. Муку начали завозить в Украину из-за рубежа. Понятно, что люди не смогли съесть все закупленное. Часть продуктов пошла в мусорник, часть скормили домашним животным.

Что сейчас происходит с ценой?

— Сегодня оптовая цена стабильная — около 8 гривен за килограмм. Спрос низкий, потому что многие люди накупили картофеля наперед. Поэтому потребности ходить на базар пока нет. Однако на таком эмоциональном и хаотичном рынке, как у нас, может произойти что угодно. Вероятность, что картофель будет дешеветь в ближайшее время - достаточно велика. Запасы из хранилищ надо распродать. С другими овощами борщевого набора ситуация противоположная. Они стоят дешевле, чем в прошлом сезоне. Фермеры жалуются, что некоторые виды продукции вообще убыточны. Например, морковь.

Почти половина ассортимента отечественных базаров - импортный картофель. В июле-ноябре в Украину завезли 188,4 тысячи тонн. Это в 700 раз больше, чем за такой же период 2018-го. Украинские фермеры не до конца осознают, что у них осталось около четырех месяцев, чтобы продать картошку, которую хранят в хранилищах. Учитывая объемы импорта, они уже подарили минимум два полных месяца продаж поставщикам из Беларуси и России. Причем - по самой высокой цене. Импортеры и дальше активно завозят к нам продукцию.

Почему в Украине постоянные ценовые качели — овощи стоят или очень дорого, или дешево?

— Отечественным фермерам нужно учиться работать на экспорт. Овощи — это дешевый товар. Если хочешь предотвратить ценовые колебания, надо иметь продукт международного качества. Тогда его можно будет продавать любому. Например, экспортировать морковь во многие страны. Но для этого ее нужно рассортировать, помыть, правильно охладить и упаковать. Необходимы инвестиции, кадры и знания логистики. Пока этого нет. Ту же морковь фермеры продают преимущественно на местном рынке. Если есть избыток продукции, реализовать не могут. Морковь портится и уходит в мусор.