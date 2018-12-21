"Если зарплаты не хватит, снимем деньги с кредитки"

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 198
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1377
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3690
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4023
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1710
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2205
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
2
2
2
2
3
Лук подорожает до 10 гривен
Лук подорожает до 10 гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
&quot;Мужчина наедается 120 граммами. Женщине нужно вдвое меньше&quot;
"Мужчина наедается 120 граммами. Женщине нужно вдвое меньше"
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1422
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1566
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3168
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 332
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 06:20

"Если зарплаты не хватит, снимем деньги с кредитки"

  Комментировать
 

На новогодний стол в этом году украинцы готовы потратить в среднем 3 104 грн, по результатам исследования компании "Пикоди". 58% опрошенных будут праздновать дома, 30 — пойдут в гости к друзьям или родственникам.

В Чехии средние расходы на продукты для праздничного стола — 3 675 грн, в Польше — 5 680, России — 2 311, Беларуси — 3 146, Италии — 4 956.

— Декабрь для нашей семьи богат на застолья и расходы. В начале месяца у сына был день рождения, у мужа юбилей — 45 лет. И на Николая накрываем добротный стол, потому что в этот день в нашем селе храм. Всегда готовимся, хоть и живем в городе, — говорит 47-летняя Ольга Тарасенко из Черкасс.

Работает в частной фирме. Шьет спецодежду. Получает 4,5 тыс. грн. Ее муж, 50-летний Геннадий Григорьевич — охранник на автостоянке. Зарабатывает в месяц 3,1 тыс. грн.

- В этом году не получилось по деньгам отпраздновать Николая. Купили 1,5 килограмма свинины и муку. Потратили более 200 гривен. Налепили три сотни пельменей. После работы приехали сын с невесткой поужинать. На Новый год дети будут праздновать с друзьями. Мы с мужем приготовим традиционную "селедку под шубой", салат из плавленых сырков и яиц. Сварим холодец, немного голубцов сделаю. Свиную ногу купила еще в конце ноября, завесила на 75 гривен. На остальные продукты пойдет гривен 300. Овощи есть свои. Под елку ничего покупать не будем. Субсидию в этом году не оформляли, потому что сын с невесткой у нас прописаны. Живут на квартире. Им под елку купим набор тарелок. Выбрала из французского фарфора, по 30 гривен за штуку.

На Рождество потратим вдвое больше денег, чем на Новый год. Если зарплаты не хватит, снимем с кредитки. Стол надо накрывать, чтобы не был бедным. Буду готовить котлеты, отбивные, салат из крабовых палочек с курицей и ананасом, "сельдь под шубой". Еще заливное из рыбы, кутья. Ужинать придут дети, кумовья. Невестка торт испечет, купит копченостей, сыра. Кума приготовит индейку и какой-то салат. Крестнице уже 15 лет. Такой возраст, что можно не угодить с подарком. Отложила для нее 500 гривен.

30-летний Игорь и 26-летняя Яна Харченко из Кропивницкого на Новый год будут праздновать пятую годовщину свадьбы.

— Сделаю жене подарок. Не хочу, чтобы стояла у плиты, — говорит Игорь. — Недавно вернулся из Чехии. Зарабатываю на квартиру. Работаю грузчиком на фармацевтическом предприятии. Жильем обеспечивают. С зарплаты откладывал понемногу на сюрприз для жены. Давно мечтали на новогодние праздники побывать в Западной Украине. Забронировал двухместный номер в Яремче. Стоит 900 гривен в сутки. Покатаемся на санях, лыжах, поедем на экскурсии. Рассчитываю потратить две тысячи долларов. Яну попросил, чтобы на работе взяла две недели отпуска. Предупредил, что будем праздновать не дома. Жена работает в рекламном агентстве. В такую пору без проблем отпускают.

В Чехии работал водителем на коммунальном предприятии. Жили на зарплату. На Новый год накрывали скромный стол. Покупали на подарки то, что пригодится в хозяйстве. Это впервые так пошикуем. Потом снова вернусь в Чехию. Решили, как только будет подходящая вакансия, Яна тоже приедет на заработки.

Львовяне 36-летняя Мария и 41-летний Геннадий Петричко 1 января переселяются на новую квартиру. На Новый год пригласили гостей. Планируют потратить до 4 тыс. грн.

— Еще месяц тому назад составила меню, — рассказывает Мария. — Цены на продукты — космос. Коронным блюдом будет мясо по-французски. Килограмм хорошей свинины на базаре стоит не меньше 150 гривен. Сделаю мясную нарезку, паштет, курицу фаршированную. Дорогой сыр с плесенью, оливковое масло куплю у знакомой, которая привозит продукты из Италии. Раньше муж просил морепродукты, суши. В этом году решили отказаться, потому что слишком дорого. В прошлом году пиццу заказывали, заплатили полтысячи. Фруктовый торт брали за 700 гривен. Сейчас лишних денег нет. Мама пообещала слойку с яблоками и вишнями испечь. Из спиртного поставлю на стол мартини и глинтвейн. Гости говорили, выпивку принесут с собой.

У Петричко на Новый год соберутся четыре семьи. Будет пятеро детей.

— Хорошо было бы каждому небольшой подарок под елку положить. Но, пожалуй, денег хватит только на игрушки детям. В прошлом году заказывали Деда Мороза. На этот раз костюм напрокат возьмем, кого-то из мужчин оденем. После полуночи пойдем на главную елку. Фейерверки, салюты запускать не будем. На Рождественские праздники поедем к родителям в село. Каждый год выкармливают две свиньи. Одну колют на Рождество, вторую - на Пасху. С едой проблем не будет.

62-летняя Галина Йосопович из Львова не будет готовить стол на Новый год.

— Обычно с мужем ходили праздновать к сыну. В этом году он начал ремонт в квартире, с невесткой будут у друзей. Дома стол накрывать не будем. Купим шампанское, мандарины и небольшой торт — проведем старый год. Считаю, что не стоит деньги на застолье тратить. Кого из знакомых не встречаю — все потихоньку от этого праздника отказываются. Сын работает менеджером в большой компании. Ежегодно корпоратив устраивали в самых дорогих ресторанах. В этом году решили накрыть стол в офисе. Сэкономленные деньги частично пойдут на премии работникам. Остальные переведут воинам на Донбасс.

А вот на Рождество столы должны ломиться от яств. Уже месяц на рынке скупаю мясо — сделаю ветчину, домашнюю колбасу, кровянку, холодец сварю. Внукам дам деньги за коляду и щедровку.

20 процентов — средняя скидка на алкогольные напитки в декабре. Чаще всего дешевле продают шампанское. Иногда цены уменьшают на 40%. Магазины начали предлагать меньше скидок на продукты. Обычно акции действуют неделю, а не в течение новогодних праздников. Это связано с низкой покупательной способностью украинцев, сообщили в Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Икру фасуют в меньшую упаковку

Чаще всего украинцы покупают красную икру форели, по данным ассоциации поставщиков торговых сетей. Она самая дешевая — 120-150 грн за 100 г. Икра кеты обойдется от 240. 100 г черной икры продают от 1500 грн.

Производители уменьшают упаковку. Традиционно красную икру фасовали по 130 г. В прошлом году появились жестяные банки по 100 г, в этом году — по 80 г.

— За пять дней до Нового года красная икра становится хитом продаж. Ее берут чаще, чем красную рыбу. Покупают даже по килограмму, — говорит 50-летняя Алла Грищенко, продавец винницкого рынка Урожай. 20 лет специализируется на рыбе и икре. — Самая вкусная икра кеты. Стоит 3 тысячи гривен за килограмм. Ее привозят из российской Камчатки замороженной. Фасуем в лотки по 100 граммов. Такая икра хранится 12 дней после размораживания. В жестяных банках стоит по 480 гривен за 140 грамм. В ней почти нет жидкости. Если встряхнуть банку, то даже не слышно, есть что-то внутри. Потому что икра плотно уложена.

Автор: Любовь КАРНАРУК, Юлия ЛИПИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Если зарплаты не хватит, снимем деньги с кредитки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 46434
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 32393
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 23118
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12519
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12096
Деньги
С доходов от облигаций не платят налог
С доходов от облигаций не платят налог 1 Просмотров: 108
"Посидим в офисе, а вечером пойдем на дискотеку"
"Посидим в офисе, а вечером пойдем на дискотеку" Просмотров: 36
"Зарабатывать собирался преимущественно на цыплятах"
"Зарабатывать собирался преимущественно на цыплятах" Просмотров: 216
Ограничение максимальной пенсии могут отменить
Ограничение максимальной пенсии могут отменить 4 Просмотров: 4887
"Сыну и невестке купим коврик в ванную"
"Сыну и невестке купим коврик в ванную" Просмотров: 486
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
10
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 626
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua