"Если зарплаты не хватит, снимем деньги с кредитки"

На новогодний стол в этом году украинцы готовы потратить в среднем 3 104 грн, по результатам исследования компании "Пикоди". 58% опрошенных будут праздновать дома, 30 — пойдут в гости к друзьям или родственникам.

В Чехии средние расходы на продукты для праздничного стола — 3 675 грн, в Польше — 5 680, России — 2 311, Беларуси — 3 146, Италии — 4 956.

— Декабрь для нашей семьи богат на застолья и расходы. В начале месяца у сына был день рождения, у мужа юбилей — 45 лет. И на Николая накрываем добротный стол, потому что в этот день в нашем селе храм. Всегда готовимся, хоть и живем в городе, — говорит 47-летняя Ольга Тарасенко из Черкасс.

Работает в частной фирме. Шьет спецодежду. Получает 4,5 тыс. грн. Ее муж, 50-летний Геннадий Григорьевич — охранник на автостоянке. Зарабатывает в месяц 3,1 тыс. грн.

- В этом году не получилось по деньгам отпраздновать Николая. Купили 1,5 килограмма свинины и муку. Потратили более 200 гривен. Налепили три сотни пельменей. После работы приехали сын с невесткой поужинать. На Новый год дети будут праздновать с друзьями. Мы с мужем приготовим традиционную "селедку под шубой", салат из плавленых сырков и яиц. Сварим холодец, немного голубцов сделаю. Свиную ногу купила еще в конце ноября, завесила на 75 гривен. На остальные продукты пойдет гривен 300. Овощи есть свои. Под елку ничего покупать не будем. Субсидию в этом году не оформляли, потому что сын с невесткой у нас прописаны. Живут на квартире. Им под елку купим набор тарелок. Выбрала из французского фарфора, по 30 гривен за штуку.

На Рождество потратим вдвое больше денег, чем на Новый год. Если зарплаты не хватит, снимем с кредитки. Стол надо накрывать, чтобы не был бедным. Буду готовить котлеты, отбивные, салат из крабовых палочек с курицей и ананасом, "сельдь под шубой". Еще заливное из рыбы, кутья. Ужинать придут дети, кумовья. Невестка торт испечет, купит копченостей, сыра. Кума приготовит индейку и какой-то салат. Крестнице уже 15 лет. Такой возраст, что можно не угодить с подарком. Отложила для нее 500 гривен.

30-летний Игорь и 26-летняя Яна Харченко из Кропивницкого на Новый год будут праздновать пятую годовщину свадьбы.

— Сделаю жене подарок. Не хочу, чтобы стояла у плиты, — говорит Игорь. — Недавно вернулся из Чехии. Зарабатываю на квартиру. Работаю грузчиком на фармацевтическом предприятии. Жильем обеспечивают. С зарплаты откладывал понемногу на сюрприз для жены. Давно мечтали на новогодние праздники побывать в Западной Украине. Забронировал двухместный номер в Яремче. Стоит 900 гривен в сутки. Покатаемся на санях, лыжах, поедем на экскурсии. Рассчитываю потратить две тысячи долларов. Яну попросил, чтобы на работе взяла две недели отпуска. Предупредил, что будем праздновать не дома. Жена работает в рекламном агентстве. В такую пору без проблем отпускают.

В Чехии работал водителем на коммунальном предприятии. Жили на зарплату. На Новый год накрывали скромный стол. Покупали на подарки то, что пригодится в хозяйстве. Это впервые так пошикуем. Потом снова вернусь в Чехию. Решили, как только будет подходящая вакансия, Яна тоже приедет на заработки.

Львовяне 36-летняя Мария и 41-летний Геннадий Петричко 1 января переселяются на новую квартиру. На Новый год пригласили гостей. Планируют потратить до 4 тыс. грн.

— Еще месяц тому назад составила меню, — рассказывает Мария. — Цены на продукты — космос. Коронным блюдом будет мясо по-французски. Килограмм хорошей свинины на базаре стоит не меньше 150 гривен. Сделаю мясную нарезку, паштет, курицу фаршированную. Дорогой сыр с плесенью, оливковое масло куплю у знакомой, которая привозит продукты из Италии. Раньше муж просил морепродукты, суши. В этом году решили отказаться, потому что слишком дорого. В прошлом году пиццу заказывали, заплатили полтысячи. Фруктовый торт брали за 700 гривен. Сейчас лишних денег нет. Мама пообещала слойку с яблоками и вишнями испечь. Из спиртного поставлю на стол мартини и глинтвейн. Гости говорили, выпивку принесут с собой.

У Петричко на Новый год соберутся четыре семьи. Будет пятеро детей.

— Хорошо было бы каждому небольшой подарок под елку положить. Но, пожалуй, денег хватит только на игрушки детям. В прошлом году заказывали Деда Мороза. На этот раз костюм напрокат возьмем, кого-то из мужчин оденем. После полуночи пойдем на главную елку. Фейерверки, салюты запускать не будем. На Рождественские праздники поедем к родителям в село. Каждый год выкармливают две свиньи. Одну колют на Рождество, вторую - на Пасху. С едой проблем не будет.

62-летняя Галина Йосопович из Львова не будет готовить стол на Новый год.

— Обычно с мужем ходили праздновать к сыну. В этом году он начал ремонт в квартире, с невесткой будут у друзей. Дома стол накрывать не будем. Купим шампанское, мандарины и небольшой торт — проведем старый год. Считаю, что не стоит деньги на застолье тратить. Кого из знакомых не встречаю — все потихоньку от этого праздника отказываются. Сын работает менеджером в большой компании. Ежегодно корпоратив устраивали в самых дорогих ресторанах. В этом году решили накрыть стол в офисе. Сэкономленные деньги частично пойдут на премии работникам. Остальные переведут воинам на Донбасс.

А вот на Рождество столы должны ломиться от яств. Уже месяц на рынке скупаю мясо — сделаю ветчину, домашнюю колбасу, кровянку, холодец сварю. Внукам дам деньги за коляду и щедровку.

20 процентов — средняя скидка на алкогольные напитки в декабре. Чаще всего дешевле продают шампанское. Иногда цены уменьшают на 40%. Магазины начали предлагать меньше скидок на продукты. Обычно акции действуют неделю, а не в течение новогодних праздников. Это связано с низкой покупательной способностью украинцев, сообщили в Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Икру фасуют в меньшую упаковку

Чаще всего украинцы покупают красную икру форели, по данным ассоциации поставщиков торговых сетей. Она самая дешевая — 120-150 грн за 100 г. Икра кеты обойдется от 240. 100 г черной икры продают от 1500 грн.

Производители уменьшают упаковку. Традиционно красную икру фасовали по 130 г. В прошлом году появились жестяные банки по 100 г, в этом году — по 80 г.

— За пять дней до Нового года красная икра становится хитом продаж. Ее берут чаще, чем красную рыбу. Покупают даже по килограмму, — говорит 50-летняя Алла Грищенко, продавец винницкого рынка Урожай. 20 лет специализируется на рыбе и икре. — Самая вкусная икра кеты. Стоит 3 тысячи гривен за килограмм. Ее привозят из российской Камчатки замороженной. Фасуем в лотки по 100 граммов. Такая икра хранится 12 дней после размораживания. В жестяных банках стоит по 480 гривен за 140 грамм. В ней почти нет жидкости. Если встряхнуть банку, то даже не слышно, есть что-то внутри. Потому что икра плотно уложена.