Два месяца ничего не отсылал, только тратил

- Третий год работаю на заводе во Вроцлаве, где собирают стиральные машины. Шесть месяцев в Польше на работе, столько же времени - дома. Строю для семьи дом поблизости Хмельницкого, - рассказывает 38-летний Сергей Гниденко.

- В этом году потерял в заработках. Два месяца ничего домой не посылал, только тратил. На карантин предприятие закрыли в марте. Хостел, где жили, тоже закрылся. Был выбор - ехать домой или оставаться в Польше. Раньше я ежемесячно отправлял родным по 500 евро - более 16 тысяч гривен. Почти 300 тратил на продукты. Во время карантина самим пришлось снимать квартиру и платить за несколько месяцев вперед. Сейчас нас живет в двух комнатах восемь человек. Условия хуже, чем были в хостеле. В марте, апреле хватался за любые подработки. Многие наши пошли в службы доставки такси. Зарабатывать хорошо не удавалось. Едва хватало на аренду жилья и еду. В мае завод возобновил работу. Хорошо, что украинцев поддержало правительство Польши. Позволили находиться на территории страны по просроченным визам.

- За время карантина поработал в трех странах. Сначала отправили в Польшу на строительство яхт, - говорит киевлянин Виталий Бороздин, 34 года. Имеет контракт с компанией по строительству судов. - Оттуда - в Стамбул в Турции. Теперь работаю во Франции. Зарплату обещали до 2 тысяч евро - не менее 65 тысяч гривен. Но начальство честно призналось: либо сократят штат, или зарплату. Каждому срезали по 500 евро. Люди были не в восторге, но во время карантина невозможно сменить работу. К тому же нам оплачивают жилье, где бы ни находились.

40-летний Юрий Нестеров имеет фирму в чешской столице Праге. Говорит, что заработки упали до критического уровня. Пришлось брать кредит в банке, чтобы рассчитаться с работниками.

- Строитель в Праге в нормальные времена получал за месяц 35-40 тысяч гривен. Люди всегда делают ремонты, покупают новое жилье. Во время карантина и после него заказов почти не было. Хватались за малейшие, которые раньше даже не брали. Например, отремонтировали офис на одну комнату. В начале мая серьезно задумался о закрытии фирмы. Последней надеждой был кредит. Потому что моя сила в кадрах. Ребятам выплатил меньшие зарплаты, чтобы не разошлись. Каждый получил по 20 тысяч гривен. Работники с пониманием к этому отнеслись, - говорит Нестеров.

34-летняя Татьяна Валигура третий год живет в Израиле. Работает уборщицей в частных домах.

- С тех пор как израильтяне начали сидеть дома, уборку заказывают чаще. Поэтому мои заработки в среднем выросли на 300-400 евро. Ежемесячно имею стабильно 1200 евро - более 39 тысяч гривен. Все чаще задумываюсь над созданием собственного агентства по уборке и приготовлению пищи.