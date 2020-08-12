Два месяца ничего не отсылал, только тратил

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 261
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1080
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 495
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 432
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1278
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 819
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2322
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1422
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18837
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к &quot;Dolga net&quot;
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к "Dolga net"
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1440
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 819
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1701
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2322
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 945
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
четверг, 13 августа 2020 06:40

Два месяца ничего не отсылал, только тратил

  Комментировать

- Третий год работаю на заводе во Вроцлаве, где собирают стиральные машины. Шесть месяцев в Польше на работе, столько же времени - дома. Строю для семьи дом поблизости Хмельницкого, - рассказывает 38-летний Сергей Гниденко.

- В этом году потерял в заработках. Два месяца ничего домой не посылал, только тратил. На карантин предприятие закрыли в марте. Хостел, где жили, тоже закрылся. Был выбор - ехать домой или оставаться в Польше. Раньше я ежемесячно отправлял родным по 500 евро - более 16 тысяч гривен. Почти 300 тратил на продукты. Во время карантина самим пришлось снимать квартиру и платить за несколько месяцев вперед. Сейчас нас живет в двух комнатах восемь человек. Условия хуже, чем были в хостеле. В марте, апреле хватался за любые подработки. Многие наши пошли в службы доставки такси. Зарабатывать хорошо не удавалось. Едва хватало на аренду жилья и еду. В мае завод возобновил работу. Хорошо, что украинцев поддержало правительство Польши. Позволили находиться на территории страны по просроченным визам.

- За время карантина поработал в трех странах. Сначала отправили в Польшу на строительство яхт, - говорит киевлянин Виталий Бороздин, 34 года. Имеет контракт с компанией по строительству судов. - Оттуда - в Стамбул в Турции. Теперь работаю во Франции. Зарплату обещали до 2 тысяч евро - не менее 65 тысяч гривен. Но начальство честно призналось: либо сократят штат, или зарплату. Каждому срезали по 500 евро. Люди были не в восторге, но во время карантина невозможно сменить работу. К тому же нам оплачивают жилье, где бы ни находились.

40-летний Юрий Нестеров имеет фирму в чешской столице Праге. Говорит, что заработки упали до критического уровня. Пришлось брать кредит в банке, чтобы рассчитаться с работниками.

- Строитель в Праге в нормальные времена получал за месяц 35-40 тысяч гривен. Люди всегда делают ремонты, покупают новое жилье. Во время карантина и после него заказов почти не было. Хватались за малейшие, которые раньше даже не брали. Например, отремонтировали офис на одну комнату. В начале мая серьезно задумался о закрытии фирмы. Последней надеждой был кредит. Потому что моя сила в кадрах. Ребятам выплатил меньшие зарплаты, чтобы не разошлись. Каждый получил по 20 тысяч гривен. Работники с пониманием к этому отнеслись, - говорит Нестеров.

34-летняя Татьяна Валигура третий год живет в Израиле. Работает уборщицей в частных домах.

- С тех пор как израильтяне начали сидеть дома, уборку заказывают чаще. Поэтому мои заработки в среднем выросли на 300-400 евро. Ежемесячно имею стабильно 1200 евро - более 39 тысяч гривен. Все чаще задумываюсь над созданием собственного агентства по уборке и приготовлению пищи.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Два месяца ничего не отсылал, только тратил». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Во время эпидемии в городе умерли половина врачей

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 61950
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 37253
Путину грозит &quot;православный Талибан&quot;
Путину грозит "православный Талибан"
 Просмотров: 19746
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий 40 Просмотров: 15102
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
8
 Просмотров: 14715
Деньги
Картошка будет по шесть гривен
Картошка будет по шесть гривен Просмотров: 234
"В первый год удалась каждая десятая головка сыра"
"В первый год удалась каждая десятая головка сыра" Просмотров: 45
Проценты по депозитам могут вырасти осенью
Проценты по депозитам могут вырасти осенью Просмотров: 9
"Семена ревеня заказала у фермеров из Великобритании"
"Семена ревеня заказала у фермеров из Великобритании" Просмотров: 198
Планировали запретить продавать недвижимость без риелторов
Планировали запретить продавать недвижимость без риелторов Просмотров: 54
Больше всего комментируют
40
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
15
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
5
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Футболиста удивил русский язык в Украине
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
Голосов: 826
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua