"Дом проектировали для комфортного проживания"

— Несколько месяцев с мужем безуспешно искали недорогую семейную квартиру в Черкассах. Попадались некомфортные, или в плохом районе, или дорогие. Подруга посоветовала жилой комплекс "Андорра" в микрорайоне "Центральный" на улице Смелянской, 122/3, в Черкассах, — говорит 28-летняя Оксана Федорчук.

— Решили рассмотреть этот вариант. Менеджер показал нам все документы на оформление. Наш юрист подтвердил, что застройщик действует в рамках законодательства. На смотринах дома сразу порадовало, что он расположен в 10 минутах езды до центра. Рядом железнодорожный вокзал, рынок, больницы, аптеки, школы, детский сад и парк Победы.

Дом имеет автономное газовое отопление.

— В каждой квартире устанавливают двухконтурный газовый котел. Это позволит экономить на коммунальных услугах и самостоятельно регулировать температуру, — добавляет Оксана Федорчук. — Дом утеплен пенополистиролом и минеральной ватой. Построен из керамического красного кирпича. Благодаря этому летом будет не жарко, а зимой — тепло. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры — идеальный вариант для таких молодых семей, как мы. Дом сочетает в себе современные архитектурные решения и передовые технологии. Высота потолка в комнатах — 2,6 метра. Для лучшего освещения во всех квартирах предусмотрены большие лоджии с панорамными окнами. Приятно удивила цена — 10,5 тысячи гривен за квадратный метр. Однокомнатную квартиру можно купить за 16 тысяч долларов. Нам предложили рассрочку на год.

Комплекс "Андорра" — третий объект в Черкассах от застройщика. Уже построены и заселены комплексы "Семейный" и "Семейный Люкс".

— Жилой комплекс состоит из пяти секций по 10 этажей каждая. На первом этаже дома располагается коммерческая недвижимость, — говорит Оксана Федорчук. - Планировка позволяет покупать несколько квартир и объединять их в одну. Двор - в незамкнутом кругу между секциями домов. В нем уютно, нет ветра. Мечтаю о том, что наша дочь будет играть на детской площадке во дворе. А мы с мужем будем сидеть в зоне отдыха на лавочке. Вокруг много зелени, растут деревья, есть газоны. Дорожки заасфальтированы. Есть парковка для авто и гаражные боксы. Видно, что дом проектировали для комфортного проживания будущих жильцов.

Первая секция жилого комплекса будет введена в эксплуатацию в 2020 году.

ЖК "Андорра" расположен по адресу:

г.Черкассы, ул. Смелянская, 122/3

Тел.: 0(66) 05 05 044; 0(98) 205 05 04

andorra.ck.ua