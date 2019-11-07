Договоры заключают на семь лет

- Основанием для начисления платы за землю является договор между собственником участка и арендатором. Там расписывают условия и сроки выплаты. Рассчитывают размер арендной платы за землю с учетом инфляции, если иное не предусмотрено договором аренды. Однако выплата должна быть не меньше 3 процентов нормативной денежной оценки земельного участка. Но не превышать 12 процентов, - говорит 35-летний Андрей Кисиль, и. о. начальника главного управления Госгеокадастра в Черкасской области.

- Ежегодно до 15 января Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра рассчитывает коэффициент индексации. Арендную плату пересматривают по соглашению сторон. Она может быть в денежной и натуральной формах. Расчет последней должен соответствовать денежному эквиваленту стоимости товаров по рыночным ценам. В Черкасской области большинство сельхозпредприятий платят деньгами. Больше всего стоит аренда гектара земли в Драбовском районе - 4564 гривны. В Звенигородском - 4525, Золотоношском - 4370. Наименьшая стоимость по области в Смелянском - 2712, Черкасском - 2709 и Шполянском районе - 2829 гривен.

- Средняя стоимость аренды земли на Полтавщине 3600 гривен. Больше всего получают владельцы паев в Машевском районе - 5700. Также в Новосанжарском - 5100 гривен, - говорит 57-летний Сергей Фролов, директор департамента агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации.

- Сейчас средняя стоимость гектара земли по Полтавщине составляет около 30 тысяч. По области арендаторы платят пайщикам где-то 10,5 процента от стоимости. Но есть районы, где выплачивают и 15-17 процентов. Есть закономерность: где содержат большое животноводство, арендная плата меньше. Потому что у фермеров большие расходы. Пайщики в основном берут деньги. В прошлом году по области хозяйства выплатили около 4 миллиардов гривен за землю. Из них - зерна было выдано на 244 миллиона, услуг пайщики получили на 10 миллионов гривен. Это вспашка огородов и тому подобное.

Стоимость аренды прописывают в договоре, их стандартно заключают на семь лет. Бывает на 10 и дольше. Там указывают нормативную денежную оценку земли, процент арендной платы. Если вырастет оценка, увеличатся и выплаты. Ежегодно проводят индексацию. Соответствующее решение принимает Кабмин. Учитывают уровень инфляции. Индексацию неоднозначно воспринимают аграрии. Потому что это дополнительные деньги за аренду. Иногда после повторной оценки земли плата уменьшается, потому что она стоит дешевле. Так в некоторых районах по отдельным площадям уменьшили выплаты. Считали специалисты Госгеокадастра, исходя из плодородия. Теперь приходится перезаключать договоры с дольщиками и увеличивать арендную плату по процентам. Чтобы выйти на те суммы, которые фермеры платили раньше.