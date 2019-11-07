Договоры заключают на семь лет

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 396
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 819
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1971
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2160
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5076
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1035
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5490
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6750
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1035
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 774
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3537
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 180
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
пятница, 08 ноября 2019 07:05

Договоры заключают на семь лет

  Комментировать

- Основанием для начисления платы за землю является договор между собственником участка и арендатором. Там расписывают условия и сроки выплаты. Рассчитывают размер арендной платы за землю с учетом инфляции, если иное не предусмотрено договором аренды. Однако выплата должна быть не меньше 3 процентов нормативной денежной оценки земельного участка. Но не превышать 12 процентов, - говорит 35-летний Андрей Кисиль, и. о. начальника главного управления Госгеокадастра в Черкасской области.

- Ежегодно до 15 января Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра рассчитывает коэффициент индексации. Арендную плату пересматривают по соглашению сторон. Она может быть в денежной и натуральной формах. Расчет последней должен соответствовать денежному эквиваленту стоимости товаров по рыночным ценам. В Черкасской области большинство сельхозпредприятий платят деньгами. Больше всего стоит аренда гектара земли в Драбовском районе - 4564 гривны. В Звенигородском - 4525, Золотоношском - 4370. Наименьшая стоимость по области в Смелянском - 2712, Черкасском - 2709 и Шполянском районе - 2829 гривен.

- Средняя стоимость аренды земли на Полтавщине 3600 гривен. Больше всего получают владельцы паев в Машевском районе - 5700. Также в Новосанжарском - 5100 гривен, - говорит 57-летний Сергей Фролов, директор департамента агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации.

- Сейчас средняя стоимость гектара земли по Полтавщине составляет около 30 тысяч. По области арендаторы платят пайщикам где-то 10,5 процента от стоимости. Но есть районы, где выплачивают и 15-17 процентов. Есть закономерность: где содержат большое животноводство, арендная плата меньше. Потому что у фермеров большие расходы. Пайщики в основном берут деньги. В прошлом году по области хозяйства выплатили около 4 миллиардов гривен за землю. Из них - зерна было выдано на 244 миллиона, услуг пайщики получили на 10 миллионов гривен. Это вспашка огородов и тому подобное.

Стоимость аренды прописывают в договоре, их стандартно заключают на семь лет. Бывает на 10 и дольше. Там указывают нормативную денежную оценку земли, процент арендной платы. Если вырастет оценка, увеличатся и выплаты. Ежегодно проводят индексацию. Соответствующее решение принимает Кабмин. Учитывают уровень инфляции. Индексацию неоднозначно воспринимают аграрии. Потому что это дополнительные деньги за аренду. Иногда после повторной оценки земли плата уменьшается, потому что она стоит дешевле. Так в некоторых районах по отдельным площадям уменьшили выплаты. Считали специалисты Госгеокадастра, исходя из плодородия. Теперь приходится перезаключать договоры с дольщиками и увеличивать арендную плату по процентам. Чтобы выйти на те суммы, которые фермеры платили раньше.

Автор: Ольга СТЕНЬКО, Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Договоры заключают на семь лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 10512
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 8280
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8254
Украинскую отаманшу убил предатель
Украинскую отаманшу убил предатель
 4 Просмотров: 7542
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
7
 1 Просмотров: 7110
Деньги
На Черкасчине, Полтавщине, Харьковщине больше всего платят за паи
На Черкасчине, Полтавщине, Харьковщине больше всего платят за паи
Предлагают повысить помощь при рождении ребенка
Предлагают повысить помощь при рождении ребенка Просмотров: 81
Владельцы кафе отказывались пробовать сладости
Владельцы кафе отказывались пробовать сладости Просмотров: 540
Фермеры придерживают урожай до весны
Фермеры придерживают урожай до весны Просмотров: 135
На базаре нет украинской картошки
На базаре нет украинской картошки Просмотров: 2313
Больше всего комментируют
23
ГБР взялось за Софию Федыну
9
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе
4
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 761
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua