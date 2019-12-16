Договор поручительства подписывают лично

 
Ексклюзивы
1/5
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 1125
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 351
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2232
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 252
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 522
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2925
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11430
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2205
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5220
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 324
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2538
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10971
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2790
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 252
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
вторник, 17 декабря 2019 06:00

Договор поручительства подписывают лично

  Комментировать

- Участились случаи, когда коллекторы безосновательно требуют вернуть деньги. Людям звонят и говорят, что они являются поручителями по кредиту. Надо отдавать чужие долги. От такой ситуации никто не застрахован, - говорит адвокат 46-летний Ростислав Кравец.

- Сразу просите показать документы, подтверждающие, что вы являетесь поручителем по кредиту. Если не предоставляют, грубят, как это обычно происходит, обращайтесь в правоохранительные органы. Коллекторов могут привлечь к уголовной ответственности за вымогательство. Как показывает опыт, звонки и угрозы прекращаются, когда пострадавшие обращаются в полицию. Есть еще один секрет. Ваше дело будет вести следователь. Сообщат его контакты. Я советовал бы звонки от коллекторов переадресовывать на телефон следователя. Это помогает. Мошенники за день его так достанут, что сразу откроет уголовное производство. Коллекторов найдут и привлекут к ответственности. Пока, к сожалению, правоохранители не спешат расследовать такие дела.

Украинцам надо помнить, что без личного согласия человека не могут записать поручителем по кредиту. Для этого заключают специальное соглашение - договор поручительства. Его поручитель подписывает лично. Без этого документа любые требования вернуть чужой кредит незаконны.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Договор поручительства подписывают лично». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Лысеют и ругаются: назвали неожиданные факты о обезьян

"Многие меня считают ненормальной", - Мила Йовович

Самое читаемое
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 18828
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 18091
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 9828
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
 Просмотров: 7353
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 7308
Деньги
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Сметана и молоко подорожают перед праздниками
Сметана и молоко подорожают перед праздниками
Как ни потерять субсидию: в Минсоцполитики разработали тест
Как ни потерять субсидию: в Минсоцполитики разработали тест
5
 Просмотров: 630
Нужно переходить на почасовую оплату труда
Нужно переходить на почасовую оплату труда Просмотров: 1656
Рабочую неделю можно сократить
Рабочую неделю можно сократить Просмотров: 288
Больше всего комментируют
13
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
4
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
2
"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о деле Шеремета
2
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Голосов: 172
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua