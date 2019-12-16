Договор поручительства подписывают лично

- Участились случаи, когда коллекторы безосновательно требуют вернуть деньги. Людям звонят и говорят, что они являются поручителями по кредиту. Надо отдавать чужие долги. От такой ситуации никто не застрахован, - говорит адвокат 46-летний Ростислав Кравец.

- Сразу просите показать документы, подтверждающие, что вы являетесь поручителем по кредиту. Если не предоставляют, грубят, как это обычно происходит, обращайтесь в правоохранительные органы. Коллекторов могут привлечь к уголовной ответственности за вымогательство. Как показывает опыт, звонки и угрозы прекращаются, когда пострадавшие обращаются в полицию. Есть еще один секрет. Ваше дело будет вести следователь. Сообщат его контакты. Я советовал бы звонки от коллекторов переадресовывать на телефон следователя. Это помогает. Мошенники за день его так достанут, что сразу откроет уголовное производство. Коллекторов найдут и привлекут к ответственности. Пока, к сожалению, правоохранители не спешат расследовать такие дела.

Украинцам надо помнить, что без личного согласия человека не могут записать поручителем по кредиту. Для этого заключают специальное соглашение - договор поручительства. Его поручитель подписывает лично. Без этого документа любые требования вернуть чужой кредит незаконны.