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пятница, 14 июня 2019 07:05

До конечной остановки ездила на такси

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В ноябре прошлого года в Черкассах одновременно объявили забастовку девять частных перевозчиков. Требовали от властей города увеличить стоимость проезда с 4 до 5 грн.

Транспорт не выпускали в течение четырех дней. Городские троллейбусы с перевозкой пассажиров не справлялись. На остановках образовались очереди. Люди добирались, кто чем мог - пешком, на такси, на попутках.

- Я тогда жила в микрорайоне Дахновка. От центра города расположен далеко. Домой можно доехать только на одной маршрутке. О том, что планируется забастовка перевозчиков, сначала узнала из соцсетей, - говорит черкасчанка 23-летняя Мария Шейх. - Подумала, что такого не может быть. Тогда еще кондуктор подтвердила, что действительно будут бастовать. Я в те дни как раз оформляла в центре города документы для поездки за границу. До конечной остановки троллейбуса мне надо было идти семь остановок. Стояла холодная погода. Приходилось вызывать такси, чтобы доехать до троллейбуса. Поездка обходилась в 60 гривен. Иногда ехала на такси в центр. Хорошо, что таксисты не повысили стоимость. Они были на стороне народа.

Люди возмущались требованиями перевозчиков. Ведь и так все подорожало. А тут еще и проезд. Померзнув на остановках, через несколько дней черкассщане были согласны платить и по 5 гривен. Больше всего отсутствие маршруток почувствовали там, где нет троллейбусных маршрутов. Например, мои родители и бабушка живут вблизи железнодорожного вокзала с другой стороны моста. Там ходят только маршрутки. Во время забастовки им приходилось ехать на троллейбусе до вокзала. Далее к своему микрорайону идти по мосту над железнодорожными путями. Он в аварийном состоянии. Увеличения стоимости проезда перевозчики добились. Однако каких-либо изменений не наблюдается.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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