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четверг, 20 февраля 2020 00:50

Больше всего денег трудовые мигранты в прошлом году прислали из Польши

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Больше всего денег заробитчане в прошлом году прислали из Польши — $3,8 млрд. На втором месте Чехия — $1,1 млрд. Из России поступил $1 млрд из США- $ 0,98, Великобритании- $ 0,6 млрд.

Киевлянин 36-летний Максим Яковенко три года работает в Польше. В 2019‑м организовал собственную строительную бригаду, делают ремонты в квартирах. Планирует перевезти семью в Краков.

— У меня техническое образование. Дома работал в банке системным администратором. У нас с женой родился третий ребенок. Моей зарплаты не хватало, чтобы обеспечить семью. Нашел фирму, которая возит людей за границу. За месяц получил рабочую визу. На польском не знал ни слова. Сначала работал на складе, — рассказывает Максим. — Первые заработки были на уровне 600-800 евро — 16-21 тысяча гривен. Все зависело от количества отработанных часов. Жил в хостеле, который оплачивала фирма. Там познакомился с ребятами, которые работали на стройке. Рассказали, что там зарплата вдвое выше. А на ремонтах квартир вообще круто. Бросил склад, перешел на стройку. Хотя раньше ничего не умел делать руками. Днем учился у коллег. Вечерами смотрел уроки в интернете, как делать ремонты.

Большинство работников в Польше устраиваются на рабочих специальностях. В офисы берут по знакомству или тех, кто хорошо знает английский. Сейчас в среднем получаю ежемесячно до 38 тысяч гривен. Арендовал трехкомнатную квартиру за 12,6 тысячи. Еще 3500 пойдет на коммунальные. Квартира после ремонта, с новой мебелью и санузлом. На продукты, одежду, топливо для машины идет до 8 тысяч гривен. Продукты в Польше дешевле, чем в Украине. Покупаю мясо, зелень, шоколад, сыры. Одежду беру во время сезонных скидок. Часть зарплаты откладываю. Домой деньги привожу дважды в год. Или передаю кем-то из знакомых. Через банк не пересылаю. Жена получает помощь на детей. Боимся, что, если покажем доход, могут отменить выплаты. В этом году получил "карту побыту", планирую перевезти в Польшу семью.

40-летняя Мария Теклюк из Ивано-Франковска устроилась поваром в чешской столице Праге. Ежемесячно высылает домой 600 евро двум сыновьям-школьникам. Это около 16 тыс. грн.

— В Украине работала в столовой. С семьей несколько раз пыталась начать бизнес — выпекали хлеб. Но дело не пошло. Люди считали наш хлеб дорогим. Поехала в Чехию, когда у мужчины обнаружили рак. Планировала заработать деньги только на лечение. Теперь не хочу возвращаться, — говорит Мария. — Работала сначала помощницей на кухне. За час получала 120 гривен. Потом доросла до должности повара. Сейчас имею около 1200 евро в месяц — около 32 тысяч гривен. Жилье оплачивает работодатель. Питаюсь в ресторане, где работаю. Деньги трачу только на одежду и обувь. Открыла накопительный счет в банке, откладываю по 300 евро ежемесячно на учебу сыновьям в университете.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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