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четверг, 01 июля 2021 06:30

Блогеры крушат арендованные квартиры

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- Хозяин квартиры, которая сдается посуточно, в среднем зарабатывает 26 тысяч гривен в месяц. Это вдвое больше, чем на долгосрочной аренде, - рассказал 42-летний Сергей Курганов, гендиректор риелторского объединения "Простор".

- Чаще посуточно арендуют квартиры возле мест-магнитов - выставочных центров, медгородков, учебных заведений, концертных залов. Популярно жилье вблизи бизнес-центров. Снимают работники, которые приезжают в командировку на несколько дней.

Защищены те, кто сдает жилье длительно. С посуточной арендой можно попасть на мошенников. Были случаи, когда блоггеры снимали квартиру. На видеокамеру крушили мебель, технику ради развлечения. Бывает, специально арендуют квартиры с дорогой обстановкой. Все имущество выносят, перепродают. Раньше случалось - снимали квартиру на сутки, на принтере подделывали документы и сдавали жилье другим длительно. Получали оплату за первый месяц аренды и задаток. На 100 процентов защититься невозможно. Однако есть определенные вопросы-маркеры, с помощью которых можно распознать мошенников. Например, почему именно посуточная аренда, чем занимается человек? Во-вторых, все надо делать легально и официально. Тогда все решается проще. С каждым, кто заезжает в квартиру, следует заключать письменное соглашение. Пусть это будет небольшой договор или акт о намерениях. Главное, чтобы человек собственноручно его подписал. Необходимо проверять документы. Человек без плохих намерений предоставит их.

На выходе из квартиры можно установить видеокамеру. В самом жилище это делать запрещено. Иначе будете вмешиваться в частную жизнь. Также можно подключить сигнализацию. Охрана обычно приезжает быстро. Стоит застраховать жилье. Еще интересный момент. В последнее время владельцы квартир расслабились и перестали ходить на встречи с арендаторами. Говорят им, где лежат ключи. Деньги просят сбросить на карту. Некоторые вообще ставят замки с дистанционным управлением и направляют код, чтобы открыть дверь. То есть нет контакта с людьми. Тогда риск попасть на недобросовестных квартирантов увеличивается.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
01
июля

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