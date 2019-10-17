Бедные делают более дорогие покупки

— Коммерцией начал заниматься с 1991-го, когда появились первые киоски в Украине, — рассказывает 48-летний Виктор Верхозин. Живет во французском городе Арфлёр.

— Во Франции деньги зарабатывать намного труднее, по сравнению с Украиной. Отличается налоговая система, законодательство, организация торговой деятельности. Имею небольшой магазин. Доход — стабильно средний. Не стремлюсь его увеличивать. Минимальная зарплата выходит чистыми 1200 евро — почти 33 тысячи гривен.

Работаем в магазине с женой Татьяной. Я консультирую в зале, она стоит на кассе. Продаем все: иголки, одежду, обувь, игрушки, статуэтки, собачью еду. Направление торговли выбираю сам. У меня есть коммерческая жилка — чувствую, на чем можно заработать. Часто заходит поговорить мэр. Здесь принято среди чиновников общаться без барьеров и высокомерия. Клиенты есть невысокого достатка и достаточно состоятельные. Заметил, что бедные люди часто делают более дорогие покупки, на большие суммы. Начинаем работать в девять утра. С 12:00 имеем 2 часа обеденного перерыва. Затем открыты до семи вечера.