Шановні читачі журналу "Країна", страшні події останніх днів перевернули наші життя, змусили здригнутися всю країну і весь світ. Росія розпочала проти нас широкомасштабну загарбницьку війну, порушивши всі міжнародні домовленості.

Українці демонструють небачену єдність і героїзм. Бійці Збройних сил, Національної гвардії добровольці територіальної оборони спільно б'ють ворога на всіх напрямках.

Оскільки в умовах війни друк і доставка паперових видань неможливі, редакція продовжує випуск тижневика "Країна" в електронному вигляді на сайті Gazeta.ua. Проглянути матеріали можна в рубриці "Країна". Pdf-файли видання доступні в розділі "Передплата".

Після війни всім передплатникам журналу буде відправлена паперова версія.

"Країна" з вами! Разом ми переможемо!

У СВІЖОМУ НОМЕРІ "КРАЇНИ"

"Збройні сили рятують Україну і змусили Захід об'єднатися перед російською загрозою"

Валентин БУШАНСЬКИЙ, політолог

"Росія має стати ізгоєм. Путін перетворився на військового злочинця. Його і Лукашенка треба готувати до Гааги"

Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ, дипломати

"Почалася історія модерного українства"

Остап ДРОЗДОВ, журналіст

"Місія кожного народу – бути собою. Всяке її перевищення небезпечне для решти світу"

Іван ДЗЮБА, літературний критик, дисидент радянських часів

"Ідеться про 2014 рік, але 2022-го на відбувається те саме"

Марина ЕР ГОРБАЧ, режисерка

"Іде війна за українські серця. Якщо виграємо на культурному фронті, переможемо й збройно"

Тарас КОМПАНІЧЕНКО, музикант

"Міжнародна система безпеки розсипалася"

Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, філософ, історик

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дипломатія навколо окупованих українських територій закінчилася. Журнал "Країна"

"Фронт і тил – це два світи, між якими прірва. Її латають волонтери"

Діана МАКАРОВА, волонтерка

"Коли є план, панічні атаки відступають"

Андрій КОЗІНЧУК, військовий психолог

"Розкажіть дитині про янгола-охоронця. Час і самим у нього повірити"

Світлана РОЙЗ, сімейна психологиня

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Подробиці читайте в "Країні" від 3 березня 2022 року. Друковану версію можете придбати в точках продажу преси або передплатити (передплатний індекс - 37278). Ваші враження про журнал надсилайте на адресу: [email protected] або пишіть на сторінці журналу в соціальних мережах http://www.facebook.com/kraina.journal.