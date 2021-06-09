Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"

9 июня в последний раз в 2021 году проведут пасхальный крестный ход. Фото: Ольга Стенько

9 июня 2021 христиане восточной, византийской, традиции отмечают Отдание праздника Пасхи.

Это переходящий праздник, который отмечается в 39-й день после Пасхи, когда заканчивается празднование Христова Воскресения.

День Отдания праздника Пасхи отмечают в среду шестой недели после Пасхи. Это последний день, когда богослужение отправляют по образцу великовоскресных служб, используя пасхальные песнопения. В этот день в церквях и утреннее, и вечернее богослужения осуществляются за пасхальным образом при полном освещении храма со свечами, кадилом, пением пасхальных стихир и большим славословием.

Литургия заканчивается последним в этом цикле пасхальным крестным ходом. После литургии священнослужители снимают Плащаницу, которая с утрени в день Воскресения Христова находилась на престоле, и подвешивают на стену в алтаре или кладут в специально устроенный для ее хранения сундук-ковчег, так называемую "гробницу".

С этого дня православные и греко-католики перестают приветствовать друг друга фразой "Христос Воскрес!" - "Воистину Воскрес!", как это было на протяжении 40 дней пасхальных праздников.

Отдание праздника Пасхи отмечают накануне одного из важных двунадесятых праздников - Вознесения Господнего. Основанием для праздника служит рассказ из Деяний святых апостолов, согласно которому воскресший Христос 40 дней находился на земле, после чего вознесся на небо.

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Поэтому фактически день Отдания праздника Пасхи отмечает последний день земного пребывания Христа, когда тот находился с учениками и проповедовал о Царстве Небесном.

В богослужебной традиции православной церкви сохранился обычай особенно великие праздники, прежде всего так называемые двунадесятые, встречать и проводить с особой торжественностью и пышностью. Церковный устав предписывает некоторые праздники отмечать особым богослужением не один день, а несколько. Различают следующие понятия. Предпразнество - богослужебный период, который готовит верующих к встрече больших праздников. Обычно, большинство двунадесятых праздников имеют по одному дню предпразнества. Однако, Вербное воскресенье, Пасха, Вознесение Господне и День Святой Троицы - таких дней вообще не имеют. Попразнество - период, который продолжается после самого дня праздника. В течение одного или нескольких дней богослужения еще вспоминают определенное праздник или его участников. Продолжительность пропразництва зависит от совпадения дней календаря в конкретный год. Например, расстоянием одного праздника к другому, или к дням поста. Обычно этот период длится неделю. Исключение - 39-дневное попразництво праздника Воскресения Христова. Отдание - последний день попразництва. Богослужение Предание осуществляются преимущественно по текстам службы первого дня праздника и характеризуются большой торжественностью, превышающей остальные дни попразництва, но меньше сам день праздника.