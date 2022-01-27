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четверг, 27 января 2022 18:10

"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста

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&quot;Заболеваемость Covid-19 будет расти&quot;: прогноз инфекциониста
"Наибольшее беспокойство от Омикрона – способность очень быстро распространяться. Это может формировать взрывоподобную заболеваемость", говорит Юрий Жигарев. Фото: https://www.facebook.com/Dr.Zhihariev

В Украине в течение следующих двух недель будет расти заболеваемость коронавирусом, свидетельствует Прогноз развития Covid-19 на 27 января - 8 февраля, который опубликовала Национальная академия наук Украины. Среднее количество новых случаев за сутки в течение недели 2-8 февраля – 39 241.

За последние недели заполненность больниц возросла до 31%, хотя уровень смертности от Covid-19 пока продолжает незначительное снижение. Количество новых случаев инфицирования увеличилось до 18 987 человек в день. Среднее количество летальных исходов составляет 125 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Для варианта вируса Омикрон характерно более быстрое распространение. Можно говорить о целесообразности дистанционного обучения в школах – по крайней мере, на месяц, об этом Gazeta.ua рассказал инфекционист Юрий Жигарев.

"Прогнозы делать сложно. Рост будет – примерно месяц. Но о количестве заболевших говорить непросто. Потому что для варианта Омикрон характерно более быстрое распространение. Есть такой феномен суперраспространитель: один человек может заразить 10-20 человек, даже вакцинированных. Кроме того, по США мы видим, что была быстрая динамика роста и резкий спад. В некоторых странах другая динамика. Все зависит от количества инфицированных, вакцинированных, коллективного иммунитета", – говорит Жигарев.

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В масштабном локдауне инфекционист не видит смысла:

"Надо смотреть по динамике. Если система здравоохранения будет перегружена, тогда можно говорить об этом. Но на сегодняшний день таких перспектив не вижу. Относительно школ и дистанционного обучения – в этом может быть смысл. По крайней мере, на месяц. Потому что школьники дают большой толчок болезни, имеют много социальных контактов".

Сейчас можем реагировать на новые угрозы лучше, чем в начале пандемии, добавил Жигарев.

"Врачи больше готовы, информации больше. Есть эффективные противовирусные препараты. Кислорода гораздо больше. Намного лучше готовы к любой ситуации, чем даже год тому назад. Другое дело – сколько будет больных в целом. Если тяжелый грипп, то человек тоже будет нуждаться в госпитализации и кислороде. "У нас есть другие респираторные заболевания. Но позитив Омикрона в том, что он формирует более благоприятное течение и меньше тяжелых случаев. Тяжелых стационарных больных много не ожидаю", - отмечает врач.

Мы не можем гарантировать непоявление новых вариантов вируса, говорит инфекционист.

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"Наибольшую обеспокоенность по поводу Омикрона вызывает его способность очень быстро распространяться. Это может формировать взрывоподобную заболеваемость. Просто можем не успевать реагировать на ситуацию. Если будет комбинация Омикрона с его инфекционностью и Дельты – со способностью формировать более тяжелое течение – можем иметь опасный вариант вируса". Поэтому ВОЗ квалифицировала Омикрон как вариант, вызывающий обеспокоенность", – говорит Жигарев.

Ничего лучше маски и социального дистанцирования мы пока не изобрели, рассказывает врач.

"Может они не так эффективны, как нам бы хотелось. Но они работают", – рассказывает Жигарев.

За сутки 26 января в Украине было обнаружено 32 393 новых подтвержденных случая Covid-19. И это новый рекорд января. В больницы попали 3016 пациентов, умерли 154, выздоровели – 5237.

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