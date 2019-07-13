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Выпускники Национальной академии госуправления обратились к Зеленскому с открытым письмом

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Выпускники Национальной академии госуправления обратились к Зеленскому с открытым письмом
Фото: Укринформ

В информагентстве "Укринформ" состоялся брифинг инициативной группы выпускников Национальной академии государственного управления при президенте Украины, на котором выпускники обратились к Владимиру Зеленскому с открытым письмом.

Содержание обращения приводим ниже:

"Уважаемый Владимир Александрович!

Прежде всего, позвольте заверить Вас в нашей глубоком уважении!

Мы - инициативная группа выпускников Национальной академии государственного управления при президенте Украины (далее НАГУ, ред.) - обращаемся к Вам со следующим:

выражая обеспокоенность появившейся в СМИ информацией, со ссылкой на представителя Офиса президента Украины, относительно идеи ликвидировать НАГУ в связи с реформированием системы государственного управления;

понимая сложность реализации реформ, озвученных Вами, и острую потребность в компетентных государственно-управленческих кадрах, которыми являются выпускники НАГУ - главного государственного учреждения высшего образования по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих и должностных лиц всех уровней государственной власти;

осознавая, имеющийся кадровый голод,

призываем вас:

способствовать развитию и модернизации НАГУ, использовать ее возможности для реализации смелых инновационных образовательных проектов;

создать трехстороннюю контактную группу из представителей Офиса президента Украины, профессорско-преподавательского состава НАГУ и инициативной группы выпускников Академии для выработки решений по развитию и модернизации образовательной, научной и материально-технической базы НАГУ;

способствовать эффективной работе такой контактной группы и реализации наработанных в ее рамках решений.

Самое ценное - это время и мы предлагаем не терять его зря!

С нетерпением ждем Ваш положительный ответ!

С уважением,

инициативная группа выпускников

Национальной академии государственного управления при президенте Украины".

После сбора подписей инициативная группа выпускников Академии передаст данное обращение президенту Владимиру Зеленскому и руководству Национальной академии государственного управления.

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13
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