Выборы 2019 покажут - состоимся как нация или нет - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

Украина пока не состоялась как успешное государство и нация. К сожалению, мы является примером того, как не надо делать. Нации, которые не способны генерировать критическую массу элиты, не состоялись. У нас параллельно происходит множество процессов. В науке продолжаем отставать. В ІТ-сфере и агробизнесе удается развиваться. Если посчитать в сумме, мы замерли возле точки невозврата. Висим на тонкой нити над пропастью. Один неверный шаг - и катастрофа. Революция и война как факторы, которые могли что-то изменить, коснулись меньшинства. Большинство воспринимает их как дискомфорт, пытается отгородиться. В массе своей украинцы заняли позицию побега от очередного шанса стать нацией, - считает предприниматель, основатель художественного агентства "Наш Формат" Владислав Кириченко. – Выборы 2019 покажут - состоимся мы как нация или нет.

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