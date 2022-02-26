ВСУ не вернули остров Змеиный под контроль - Госпогранслужба

Остров Змеиный. Фото: УНИАН

В Госпогранслужбе Украины опровергли информацию, что остров Змеиный в Одесской области военные Вооруженных сил Украины вернули под контроль.

Ложная информация об этом появилась в соцсетях около 20:00 25 февраля, пишет УНИАН.

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"Контроль над островом не вернули. Продолжаем всеми возможностями узнать судьбу украинских защитников - пограничников и воинов ВСУ, которые находились на Змеином", - отметили в ГНСУ.

Сначала сообщение о возобновлении украинскими военными контроля над островом Змеиный опубликовал Телеграмм-канал Верховной Рады. Позже это сообщение удалили.

Российские оккупанты захватили остров Змеиный в Черном море 24 февраля. От ракетно-артиллерийского удара погибли 13 украинских пограничников. Когда российский корабль предлагал гарнизону острова сдаться, его послали "на х*й!".