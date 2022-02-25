"Отомстим" - показали последнее видео украинских героев на Змеином

Появилось последнее видео с украинскими пограничниками, погибшими от ракетно-артиллерийского удара российских оккупантов по острову Змеиный.
"Наши герои на острове Змеиной, которые не сдались врагу. На нем они еще живы.
Слава Героям! ОТОМСТИМ!", - пишет группа "Останній Блокпост".
Российские оккупанты захватили остров Змеиный в Черном море 24 февраля.
От ракетно-артиллерийского удара погибли 13 украинских пограничников.
Когда российский корабль предлагал гарнизону острова сдаться, его послали на х*й!
Тем временем Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о морском пехотинце Виталии Скакуне, который взорвал Генический автомобильный мост в Херсонской области, чтобы остановить колонну российских танков. Воин-герой погиб.
"Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел. По словам побратимов, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв.
Наш собрат погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону", - сообщили в Генштабе.
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