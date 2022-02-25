В Киеве обезвредили российских диверсантов

Российских диверсантов, пытавшихся попасть в центр Киева, обезвредили.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Ранее она сообщала, что российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигались в центр Киева со стороны Оболони.
За ними следовала колонна российских военных грузовиков.
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В сети появилось видео с военной техникой в Оболонском районе.
Оккупационные войска подступали к поселку Ворзель в Ирпинском районе.
Российский оккупант хочет прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву.
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