В Киеве обезвредили российских диверсантов

Враг пытался попасть в центр столицы.

Российских диверсантов, пытавшихся попасть в центр Киева, обезвредили.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ранее она сообщала, что российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигались в центр Киева со стороны Оболони.

За ними следовала колонна российских военных грузовиков.

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В сети появилось видео с военной техникой в Оболонском районе.

Оккупационные войска подступали к поселку Ворзель в Ирпинском районе.

Российский оккупант хочет прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву.