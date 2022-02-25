Россияне хотят прорваться танками в столицу - Геращенко

Разбит российский танк под Харьковом.

Российский оккупант хочет прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Самый тяжёлый день будет сегодня.

Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ - Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov.

Защитники Киеве наготове!", - сообщил советник министра.

Около трех ночи 25 февраля на окраине Киева, в районе Гостомеля, раздавались взрывы. Там расположен военный аэродром, который российским военным не удалось оккупировать.

25 февраля враг стрелял по Киеву ракетами. От ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка в Дарницком районе.