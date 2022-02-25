Россияне хотят прорваться танками в столицу - Геращенко

Российский оккупант хочет прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Самый тяжёлый день будет сегодня.
Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ - Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov.
Защитники Киеве наготове!", - сообщил советник министра.
Около трех ночи 25 февраля на окраине Киева, в районе Гостомеля, раздавались взрывы. Там расположен военный аэродром, который российским военным не удалось оккупировать.
25 февраля враг стрелял по Киеву ракетами. От ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка в Дарницком районе.
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