Россияне хотят прорваться танками в столицу - Геращенко

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 675
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3312
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 2871
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2 Просмотров: 6669
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 10143
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 6138
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 891
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 2061
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4672
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 837
Фото
Все фото
1
4
3
3
4
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации
Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Черкасская область в огне после вторжения России: показали фото
Черкасская область в огне после вторжения России: показали фото
Россияне из &quot;Градов&quot; и минометов накрыли Донецкую область: есть жертвы
Россияне из "Градов" и минометов накрыли Донецкую область: есть жертвы
Видео
Все видео
В Сумах продолжаются бои
В Сумах продолжаются бои
В Киеве от ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка
В Киеве от ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка
Сумщина в осаде: российская техника сунет на Киев
Сумщина в осаде: российская техника сунет на Киев
Бои за Сумы: в городе вспыхнули пожары
Бои за Сумы: в городе вспыхнули пожары
Взвод российских разведчиков сдался в плен ВСУ
Взвод российских разведчиков сдался в плен ВСУ
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 11340
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 4770
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 3123
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 756
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 февраля 2022
Просмотров: 297
Вісім днів до весни
Днів зо два тому довколишній простір настільки переповнився новинами, чутками, прогнозами й версіями, що все це перестало вміщатися в голові, й душа ...
пятница, 25 февраля 2022 07:55

Спецтема: Напад Росії на Україну

Россияне хотят прорваться танками в столицу - Геращенко

  Комментировать
Россияне хотят прорваться танками в столицу - Геращенко
Разбит российский танк под Харьковом.

Российский оккупант хочет прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Самый тяжёлый день будет сегодня.

Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ - Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov.

Защитники Киеве наготове!", - сообщил советник министра.

Около трех ночи 25 февраля на окраине Киева, в районе Гостомеля, раздавались взрывы. Там расположен военный аэродром, который российским военным не удалось оккупировать.

25 февраля враг стрелял по Киеву ракетами. От ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка в Дарницком районе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россияне хотят прорваться танками в столицу - Геращенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 144426
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 3 Просмотров: 118001
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 61845
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 56535
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 39496
Происшествия
Россияне построили понтонный мост через Припять на границе с Беларусью - CNN
Россияне построили понтонный мост через Припять на границе с Беларусью - CNN Просмотров: 1008
На Донбассе украинские воины ударили по оккупантам из артиллерии
На Донбассе украинские воины ударили по оккупантам из артиллерии Просмотров: 1485
Война в Украине: оккупанты обстреливают Киев, Винницу, Ровно, Кропивницкий
Война в Украине: оккупанты обстреливают Киев, Винницу, Ровно, Кропивницкий
 Просмотров: 1944
Второе утро масштабной войны: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Второе утро масштабной войны: Зеленский обратился к украинцам и россиянам Просмотров: 2251
Украинские военные под Киевом остановили колонну российских танков
Украинские военные под Киевом остановили колонну российских танков Просмотров: 13482
Больше всего комментируют
8
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
8
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
3
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
2
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2
Порошенко обратился к украинскому народу
Голосов: 1072
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть