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пятница, 25 февраля 2022 03:09

Вблизи Гостомеля снова раздаются взрывы - слышно в Борисполе

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Вблизи Гостомеля снова раздаются взрывы - слышно в Борисполе
Взрывы в Гостомеле слышны в Брисполе. Фото: volynnews.com

Около трех ночи 25 февраля на окраине Киева, в районе Гостомеля, снова раздаются взрывы. Там расположен военный аэродром, который русским военным не удалось оккупировать 24 февраля.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Одиночные взрывы слышны только в Борисполе под Киевом, сообщают очевидцы.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщалось, что очередные массированные обстрелы Киева должны произойти в три ночи 25 февраля.

"Различные источники пишут, что ожидаются ракетные удары по Киеву в три часа, ссылаются на CNN. Сейчас такие удары рассматриваются как "вероятные". Следует отметить, что мирным гражданам такие удары угрожают очень мало. Бить будут по военным объектам. Сегодня мы остановили их. Практическое вклинение на нашу территорию составило в среднем 40 километров", - сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович заявил, что в Гостомеле было ликвидировано около 200 российских спецназовцев.

В Бучанском районе Киевской области с полудня четверга, 24 февраля, российские оккупанты пытались захватить аэродром. Наши бойцы мужественно оборонялись.

Грохот был слышен непосредственно в Гостомеле, в Буче и Ворзеле. Гремело в Ирпене.

В Гостомеле взорвали российский десант. Украинская армия была вынуждена нанести артиллерийский удар по аэропорту.

Около 19:00 советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что российские войска захватили контроль над аэропортом в Гостомеле, расположенном менее чем в 10 км от Киева.

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