В Киеве от ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка

Горит девятиэтажка. Фото: Telegram

В Києві горить дев'ятиповерхівка.

"Звертаюся до журналістів українських та західних медіа! Терміново! Хто може ! Виїжджайте за адресою Київ, вул. Кошиця 7 а.", написав Антон Геращенко в telegram-каналі.

"Терміново покажіть це варварство на весь світ!", закликав він.

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"Близько 04:20 по вул. Кошиця 7А внаслідок влучання ВНП у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова влучання на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим горінням, є загроза руйнування", повідомляє ДСНС України.

Залучено 11 одиниць техніки.

Також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.

Ймовірно, багато жертв серед мирного населення.

Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. О 4:20 пролунав сильний вибух у Києві на Лівому березі, видно з району Осокорків. Через 5 хвилин ще один трохи далі.