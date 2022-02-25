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пятница, 25 февраля 2022 04:32

Спецтема: Напад Росії на Україну

Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации
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Российские оккупанты снова ударили по Киеву с воздуха
Фото: NEXTA Live
Российские оккупанты снова ударили по Киеву с воздуха
Российские оккупанты снова ударили по Киеву с воздуха
Российские оккупанты снова ударили по Киеву с воздуха

25 февраля около 4:20 продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами.

Об этом сообщил Антон Геращенко в Telegramm.

"Я слышал два мощных взрыва только", - говорится в сообщении.

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"Реальный Киев" в Telegram сообщил, что в районе Троещины уже слышно около шести взрывов.

В городе слышна работа авиации.

В 4:20 раздался сильный взрыв в Киеве на Левом берегу, виден из района Осокорков. Через 5 минут он один чуть дальше.

Алексей Гончаренко в Telegram сообщил, что возле Киева был сбит самолет противника.

После удара ракет в Киеве начался пожар.

Украинские спецслужбы в очередной раз выяснили сценарий Путина. На этот раз речь идет не только о способе нападения, но и о его целях. В результате Украина может быть разделена на две части – по принципу Западной и Восточной Германии или Северной и Южной Кореи. При этом РФ признает легитимной часть Украины, которая подпишет эти соглашения и будет лояльной РФ. Руководствуясь принципом: "кто контролирует столицу, тот контролирует государство". Дата проведения операции неизвестна, ожидается в ближайшие дни в зависимости от погоды, развития политической ситуации в мире и переговорных процессов.

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