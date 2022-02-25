Техника России направляется в Ворзель Киевской области

Оккупационные войска Российской Федерации продолжают продвигаться по Киевской области. Враг подступает к поселку Ворзель в Ирпенском районе.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

"Возможно мероприятие оккупанта в Ворзеле и окрестные населенные пункты. Жги и уничтожай врага", - написала Маляр.

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Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около 4:00 враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка.

По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Дом пылал, есть угроза разрушения.

ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области.

137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов. Также есть погибшие среди гражданского населения, в том числе дети.