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пятница, 15 октября 2021 02:44

Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины

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Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины
В роликах снялись армейцы из разных родов войск. Фото: скриншот с видео

Украинские военные сняли трогательные видеоролики ко Дню защитника и защитницы Украины. В роликах снялись армейцы из разных родов войск и из всех уголков Украины. А также гражданские, что приветствуют военных.

В частности, праздничное видео опубликовали на Youtube-канале Национальной гвардии Украины.

"Мужество, героизм и самоотверженность защитников Украины неоценимы. Все мы разные, каждый делает свою работу, но есть то, что нас объединяет: светлое будущее, жажда победы и любовь к Украине! Каждый из нас профессионал своего дела. Все мы защищаем нашу Родину", - говорится в видео.

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Также, свой видоеролик сняли в Воздушном командовании "Восток". На нем изображено, как человек в военной форме возвращается со службы домой. Когда переступает порог и поднимает с пола детскую игрушку, становится понятно, что военнослужащим является женщина.

"Видео родилось в коллаборации офицера Харьковского зенитного ракетного полка лейтенанта Аллы Бовт с медиагруппой "Накипіло" и харьковским художником автором идеи и режиссером Никитой Титовым", - говорится в аннотации.

Алла актриса, изменила софиты на службу в Харьковском зенитном ракетном полку.

В то же время, на Facebook-странице 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Даниила запостил видео, как жители Львова приветствуют военнослужащих с праздником.

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Музыкальное поздравление с Днем Покрова, Днем Украинского казачества и Днем защитника и защитниц Украины можно послушать на странице оркестра морской пехоты.

"Поздравляем всех, кто любит и защищает свою Родину и желаем пусть наша священная украинская земля навсегда будет благословенной, свободной и независимой! С праздником! Слава Украине!", - говорится в поздравлении.

Кроме этого, видеопоздравления с Днем защитника и защитницы появилось на странице Оперативно-тактической группировки "Восток". Оно показывает мощность в единстве и многообразии наших войск.

"Освободить украинскую территорию от оккупанта без вооруженного отпора невозможно. Поэтому боеспособное войско и внутренняя консолидация общества на основе общих ценностей и уважения к собственному государству обеспечат защиту и восстановление территориальной целостности Украины", - говорится в описании видеоролика.

В Северодонецке Луганской области впервые за 30 лет независимости на 14 октября состоялся военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины. Центральной улицей города прошли более тысячи военных.

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