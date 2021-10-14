Стало известно, сколько женщин защищает Украину

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила женщин-защитниц Украины с праздником.

В Вооруженных силах сегодня - более 31 тыс. женщин-военнослужащих. Об этом Зеленская написала в Facebook.

"Сегодня мы впервые отмечаем День защитников и защитниц Украины! Издавна все мы привыкли, что роль защитника всегда уверенно выполняют мужчины. Женщинам же достаются роли тех, кого нужно защищать. Ранее вклад женщин в защиту Украины оставался на втором плане. И это, по мой взгляд, несправедливо", - отметила супруга главы государства.

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Первая леди отметила, что женщины наравне с мужчинами защищают мир и покой в ​​Украине.

"Пора признать это равенство и гордиться тем, что в Украине все равно почитают как мужчин, так и женщин, которые защищают Родину", - отметила Зеленская.

Она поблагодарила "всех защитников и защитниц Украины" и пожелала крепкого здоровья женщинам и их семьям, вдохновения на службе и мира.

Президент Владимир Зеленский подписал указ О некоторых мерах по обеспечению соцгарантий военнослужащих и ветеранов войны. Документ предусматривает выплату зарплаты и дополнительной премии военнослужащим по случаю Дня защитников и защитниц Украины.