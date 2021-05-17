На страже покоя Украины: "холодноярцы" тронули сеть снимками с передовой

Фото: Пресс-служба 93-й ОМБр Холодный Яр

Фото с позиций 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины в Донецкой области опубликовала в Facebook пресс-служба подразделения 16 мая.

"На страже покоя Украины", - подписали сообщение военные.

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12 мая в полосе ответственности 93-й бригады оккупанты расстреляли машину группы гуманитарного разминирования полей у прифронтовых поселков Гранитное и Мирное. Снаряд противотанковой управляемой ракеты прошел сквозь машину навылет. Авто загорелось, но его удалось быстро потушить. Помогали бойцы бригады. Никто не пострадал.

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6 мая во время обстрела из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по позициям в Донецкой области погиб старший солдат 93-й бригады "Холодный Яр" 37-летний Дмитрий Товчигречка. Он был механиком-водителем механизированного батальона. Родом из Кривого Рога. Служил в армии с января, это была его первая ротация на фронт.