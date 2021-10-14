"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц

Сегодня празднуем Покрову Пресвятой Богородицы и День защитника и защитницы Украины. Чтобы почтить героев государства, которые защищают ее с оружием в руках - во многих городах государства прошли праздничные марши.

Самое грандиозное шествие прошло в Киеве. Несколько тысяч бойцов ООС, ветеранов украинского-российской войны, волонтеров, добровольцев и обычных горожан - прошлись по центру столицы. Люди начинали движение в двух различных маршах - шествии в честь бойцов Украинской повстанческой армии и Марше нации. Но потом объединились, образовав один многотысячный поток.

Колонны прошлись от парка им. Тараса Шевченко до Майдана Независимости. Участники акции возложили цветы на Аллее Героев Небесной сотни - в память о тех, кто погиб во время Революции достоинства.

Корреспондент Gazeta.ua побывала на марше. Расспросила у участников акции - что лично для них означает сегодняшний праздник и каким они видят будущее Украины

В обед на ул. Крещатик шумно. Звучит гимн украинских националистов: "Зродились ми великої години. З пожеж війни і полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України. Кормив нас гнів і злість на ворогів…".. В такт песни подпевают сотни людей.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО На ходу в честь УПА и Марш нации - пришли несколько тысяч бойцов ООС, их родственников, волонтеров, киевлян. Также были ветераны украинско-российской войны

Медленно двигается колонна людей, собравшихся почтить бойцов УПА. За ними идут ветераны и родственники наших погибших воинов, бойцы Правого сектора и члены Национального корпуса.

- Героям слава!, - кричит кто-то из мужчин в громкоговоритель.

- Слава! Слава! Слава !, - отвечают участники акции.

К ветеранам подходят прохожие и со слезами на глазах бросаются обнимать защитников. Благодарят, жмут руки.

- Украина лучшая!, - выкрикивает мальчик лет 7 с флажком в руках.

Пошел в АТО добровольцем. Пять лет воевал

- Я приехал с Борислава Львовской области. К брату в Киев, специально на марш, - 52-летний Захарий Олексович держит в руках сверток бумаги - заказал свой портрет у уличного художника. Расстегивает замок куртки, осторожно отодвигает конец. - Смотрите сколько медалей. Я пошел в АТО добровольцем. Пять лет воевал. Был и в Счастье, и в Краматорске, и в Дружковке.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Впереди колонны с портретами погибших героев и участников Революции достоинства - шли их родные и друзья

Вместе с мужчиной на войну ушли два брата, племянник и сын. Почти все вернулись домой здоровы. Один из братьев получил травму.

- Не смог выйти сегодня из машины - ранена нога, - признается Захарий.

О военных годах вспоминать не хочет. На несколько секунд замолкает.

- Все яркие моменты вызывают слезы, сударыня, - в голосе слышно напряжение. Военный едва сдерживает волнение. - Там же нет праздников - там только будни.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

В небе появляется синий, черный, желтый и красный дым из шашек. Часть людей кашляют от едкого дыма пиротехники.

- Слава Украине, Слава Турции, - кричит военным человек арабской внешности. Искренне улыбается и фотографирует процессию.

Наряду с камуфляжной палаткой территориальной обороны стоит женщина в военной форме. У нее коротко подстриженные волосы. Из-под кепки видно седые пряди.

- Я пошла на войну сразу с Майдана, как говорится, - Ирина Есипенко работает врачом. В АТО пошла добровольцем. - Не было сомнений и колебаний. В военкомате обрадовались, когда увидели, потому что не хватало врачей. Ждала повестку долго. Каждую минуту корила себя за то, что до сих пор не на войне.

Спасала людей. Не только собратьев, а и гражданских

Ирине недавно исполнилось 52 года. В зоне ООС была до 2019-го. В 2016 году возвращалась домой, но не смогла без службы и переживала за собратьев, признается. О семье рассказывать не хочет. Для нее это щемящий вопрос.

- Я спасала людей. Не только собратьев, а и гражданских. В 2014 году приехала на поле боя. Страшно было только после выполнения задач. А во время них нет, потому что была сосредоточена на работе, - женщина отводит взгляд, нервно облизывает потрескавшиеся губы. - Вспоминаю, как лежу на земле и думаю: когда встать? Земля, пашня - не за что спрятаться. Бежать надо, но в любой момент могут в тебя выстрелить. Еще и на плечах огромный рюкзак с медикаментами.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Некоторые из участников марша, приходили на событие с домашними любимцами. Их наряжали в украинском стиле

Ветеранка служила на передовой Мариуполя. До войны работала в политтравме - лечила тяжелые ранения. Занималась боевыми искусствами.

- Такое ощущение, что я всю жизнь готовилась ради одного какого-то момента, - улыбается. - За годы службы спасла немало людей. Раз в Станице-Луганской в 2015 году нашли во время обстрелов двух раненых гражданских. Обосновались в заброшенном доме с выбитыми настежь окнами, которые забили досками. Только все закрыли, как в нас полетели снаряды. Один взорвался в нескольких метрах. Доски из окон повыбивало, мешки с песком отлетели. Но осколков от снаряда не было. Горжусь тем, что отказалась во время обстрелов покинуть дом и смогла все же спасти этих женщин.

Участники марша расходятся по Майдану. Мужчины в форме едят мороженое и пьют кофе. Наслаждаются праздником, признаются.

- Я в 2015 году воевал, это мой праздник. Если взять "23 февраля", то этот праздник России - 28-летний Вячеслав на марш пришел со своей девушкой. На лице синяя маска, одетый в военную форму. В руках держит пакет с бургерами. - Мы не можем праздновать вместе с агрессором. Сегодня Покрова, день казачества.

Согласен и с тем, что этот праздник и защитниц Украины. Мужчина имеет много знакомых женщин, которые борются за государство.

- Бывает, лучше воюют, чем некоторые мужчины, - заверяет. - Так же сильные духом. Каждый выполняет долг перед страной.

Вячеслав в этот день не проводит пышные застолья. Обычно, с близкими выходит погулять по городу или встречается с друзьями.

- У нас идет война, сейчас не до гуляний, - говорит строгим голосом.

Выезжал сепарский танк, выстрелил и попал в крышу соседнего дома

Служил в Песках. Часто вспоминает, как стоял на позиции на крыше.

- Обзор был. Выезжал сепарский танк, выстрелил и попал в крышу соседнего дома. Раздробило полностью. Тогда стало страшно.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Плакат с расстрелянным Путиным был одним из самых нестандартных на марше

Почти все участники марша разошлись под вечер. По Крещатику продолжили гулять киевляне и гости столицы. Покупают флаги детям и согреваются глинтвейном. На улице становится холодно. Некоторые кутаются в украинские флаги.

КАЗАКИ СЧИТАЛИ ДЕВУ МАРИЮ СВОЕЙ ЗАСТУПНИЦЕЙ

День защитников Украины начали праздновать 14 октября 2014 года. С 2015 года этот праздник стал нерабочим днем и отмечается на государственном уровне.

В июле в этом году Верховная Рада переименовала праздник в День защитника и защитницы Украины. И теперь 14 октября уважение официально отдается всем мужчинам и женщинам, которые с оружием в руках встали на защиту государства.

День защитника и защитницы назначили на 14 октября не случайно. Эту дату выбрали благодаря празднованию великого православного праздника - Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник был чрезвычайно уважаемым среди запорожских казаков, которые считали Деву Марию своей защитницей и часто обращались к ней в молитве перед тяжелыми сражениями или походами.

Также 14 октября отмечается годовщина создания Украинской повстанческой армии.