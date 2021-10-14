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четверг, 14 октября 2021 15:28

Защитникам Украины открыли памятный знак: фото
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14 октября на Оболони в Киеве ко Дню защитников и защитниц торжественно открыли памятный крест в честь борцов за независимость и территориальную целостность Украины.

К торжественным мероприятиям в Куреневском парке привлекли ветеранов российско-украинской войны, активистов и реконструкторов. Об этом сообщает Армияinform.

Звучали известные композиции в исполнении народного артиста Украины Тараса Компаниченко, заслуженной артистки Украины Ирэны Захар, трубача Майдана времен Революции Достоинства Константина Олейника и коллектива старинной музыки "Хореи казацкой.

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Памятный крест стал подарком Киеву от патриотической общественности.

В Киеве открыли памятный знак защитникам Украины. Фото: Арміяinform
В Киеве открыли памятный знак защитникам Украины. Фото: Арміяinform
В Киеве открыли памятный знак защитникам Украины. Фото: Арміяinform

В День защитников и защитниц президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.

Глава государства возложил цветы к Стене памяти погибших за нашу страну.

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