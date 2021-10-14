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четверг, 14 октября 2021 19:31

На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины

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На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины
Парад ко Дню защитников и защитниц Украины / "Суспільне"

В Северодонецке Луганской области впервые за 30 лет независимости на 14 октября состоялся военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины.

Центральной улицей города прошли более тысячи военных. Об этом сообщает "Суспільне".

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Кроме ВСУ, были также бойцы "Национальной гвардии", полиции и ДСНС. Также ехала военная техника новых образцов.

Открывали парад бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". За ними шагали полицейские, подразделения особого назначения, спасатели и нацгвардийци. Последними в колонне военных шагали ветераны добровольческих батальонов, которые в 2014 году освобождали города Луганщины от российских оккупантов.

Была на параде также боевая техника и машины медиков, которыми доставляют раненых воинов в больницы.

14 октября отмечается День защитников и защитницы Украины. Этот день стал государственным праздником в 2015 году. Праздник Покрова, который отмечается в этот день, издавна также считалось днем ​​украинского казачества и днем ​​основания УПА.

Генпрокурорка Ирина Венедиктова подписала сообщение в Международный уголовный суд о "парады военнопленных" и разрушения мостов на Донбассе.

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Дата
14
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