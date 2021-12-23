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четверг, 23 декабря 2021 13:04

Власть пытаются отдать Чернигов одиозному Микитасю, - Голобуцкий о массовых обысках в городе

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Власть пытаются отдать Чернигов одиозному Микитасю, - Голобуцкий о массовых обысках в городе

Обыски на коммунальных предприятиях Чернигова свидетельствуют о попытках властей взять под контроль город и провести своего кандидата по 206 округу. Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий в Facebook.

"Вчера состоялся 56-й за месяц обыск на коммунальных предприятиях Чернигова. Выборы в 206 округе еще не начались, но там уже "горячо". Зеленский пытается отдать Чернигов находящемуся под следствием одиозному Микитасю. Это взаимовыгодный симбиоз. Микитась сдал всех в обмен на возможность баллотироваться в депутаты, а власть получила "подвешенного" уголовными делами кандидата, на 100% "своего человека". Собственно, Микитась уже выигрывал на этом округе в 2016 году, но больше там не появлялся", - написал Голобуцкий.

Политический эксперт отметил, что в Офисе президента недовольны тем, что мэр Чернигова открыто критикует центральную власть.

"Сейчас Банковая хочет победить Атрошенко с помощью Микитася и силовиков. Потому что в Офисе президента подгорает от позиции мэра Чернигова Атрошенко, который демонстрирует независимую политику и позволяет себе критиковать действия президента Зеленского. Мэр не молчит, когда затрагивают интересы города. Именно он первым на всю Украину заявил, что власти переводят ответственность за тарифы на мэров. И благодаря огласке этого факта Банковая пошла на уступки и предусмотрела компенсацию городам, чтобы перекрыть разницу в тарифах. И это не единственный подобный случай. Именно поэтому Банкова и хочет отдать Чернигов Микитасю", - подытожил Голобуцкий.

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