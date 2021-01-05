Венецианский лев и голова быка: что показали на фестивале ледяных скульптур

Фото: Валерий Шмаков

В центре Львова, возле городской елки стартовал ежегодный фестиваль ледовых скульптур. В течение двух дней художники создавали фигуры из льда.

Фестиваль, который анонсировали на 7-8 января, оргиназиторы, учитывая теплую погоду, перенесли на несколько дней раньше.

Скульптуры из льда создали шесть художников - Дарья Алешкина, Гордей Старух, Юрий Царенко, Сергей Жолудь, Владимир Симаков и Денис Шиманский. В качестве инструментов использовали бензопилы, лобзики, топоры, даже утюги и фен.

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Темой фестиваля стало Возрождения. В частности, под городской елкой можно увидеть скульптуры ангелов, Венеры, голову быка, ледяное сердце, крылатого "Венецианского льва" и концептуальную работу "Я". По центру стоит вырезанная из льда дата 2021.

"Моя скульптура" Бык "- в честь нового года. Символизирует силу, здоровье и достаток. Бык держит между рогами Солнце - символ света и надежды. Скульптуры должны простоять как минимум неделю, но вчерашний дождь к сожалению их немного смыв. Еще сегодня они радовали людей ", - рассказала в комментарии Gazeta.ua Дария Алешкина.

Скульптуры будут стоять под городской елкой пока позволит погода.

Общегородскую елку Львова торжественно зажгли 18 декабря, накануне Дня св. Николая. Новогоднее дерево привезли из Дрогобычского лесничества.