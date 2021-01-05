Отель изо льда и снега завораживает туристов: сказочные фото ледяных номеров

На севере Швеции, в 200 км от полярного круга, 31-й год подряд работает отель Icehotel, построенный из снега и льда.

В этом сезоне все комнаты создавали 6 недель. Снега и льда использовали столько, что им можно было бы заполнить 10 олимпийских бассейнов, пишет "Укринформ" ссылаясь на Insider.

Фото: icehotel.com

В отеле есть 2 секции - постоянный Icehotel 365, предлагающий теплые и холодные комнаты, которые работают в течение года, и Icehotel 31 арт-люксы, которые разрабатывают различные мастера и ежегодно создают заново после таяния.

Для гостей, которые не могут путешествовать из-за карантина, создали AR-тур отелем.

Временную комнату отеля Ceremony Hall спроектировали в стилистике замерзшего леса, где гости, окружены деревьями, ветвями и листьями. Здесь устраивают различные празднования, например, свадьбы. Комната Toybox по дизайну напоминает детскую. Здесь есть кубики с буквами, ледяная ракета и 4-метровая жирафа.

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На территории отеля есть бар, напитки в котором подают в емкостях изо льда, покрытый снегом танцпол, а также настоящая сауна.

Директор Icehotel Лука Ронкорони рассказал, что хотел создать комнату, которая "будет играть с ощущением тепла на фоне низких температур". В ней есть халат и полотенца из снега, 2 ледяные "печи" и ванна объемом 631 л.

Во всех ледяных комнатах поддерживается температура -5 градусов. Поэтому гостям предоставляют спальные мешки для низких температур и рекомендуют спать в них в термобелье, шапке, теплых носках и свитере. Гостям советуют провести 1 ночь в ледяной комнате и несколько - в 1-й из теплых.

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