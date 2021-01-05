 
Ексклюзивы
1/5
Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам
Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам
Просмотров: 153
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 1953
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 495
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4356
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 891
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
3 Просмотров: 1548
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
1 Просмотров: 1800
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2601
Фото
Все фото
13
5
5
4
3
Отель изо льда и снега завораживает туристов: сказочные фото ледяных номеров
Отель изо льда и снега завораживает туристов: сказочные фото ледяных номеров
Полтысячи солдатиков из России: украинец пытался перевезти контрабанду
Полтысячи солдатиков из России: украинец пытался перевезти контрабанду
Ведущий Зайцев сходил на охоту с беркутом за $1 тыс.
Ведущий Зайцев сходил на охоту с беркутом за $1 тыс.
В Киеве &quot;слепили&quot; снеговика из 400 медицинских масок
В Киеве "слепили" снеговика из 400 медицинских масок
Неизвестные на озере подстрелили лебедя
Неизвестные на озере подстрелили лебедя
Видео
Все видео
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Интервью
1/5
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 99
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4032
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 495
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
1 Просмотров: 1395
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1170
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
вторник, 05 января 2021 19:15

Отель изо льда и снега завораживает туристов: сказочные фото ледяных номеров
13

  Комментировать

На севере Швеции, в 200 км от полярного круга, 31-й год подряд работает отель Icehotel, построенный из снега и льда.

В этом сезоне все комнаты создавали 6 недель. Снега и льда использовали столько, что им можно было бы заполнить 10 олимпийских бассейнов, пишет "Укринформ" ссылаясь на Insider.

Фото: icehotel.com

В отеле есть 2 секции - постоянный Icehotel 365, предлагающий теплые и холодные комнаты, которые работают в течение года, и Icehotel 31 арт-люксы, которые разрабатывают различные мастера и ежегодно создают заново после таяния.

Для гостей, которые не могут путешествовать из-за карантина, создали AR-тур отелем.

Временную комнату отеля Ceremony Hall спроектировали в стилистике замерзшего леса, где гости, окружены деревьями, ветвями и листьями. Здесь устраивают различные празднования, например, свадьбы. Комната Toybox по дизайну напоминает детскую. Здесь есть кубики с буквами, ледяная ракета и 4-метровая жирафа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них

На территории отеля есть бар, напитки в котором подают в емкостях изо льда, покрытый снегом танцпол, а также настоящая сауна.

Директор Icehotel Лука Ронкорони рассказал, что хотел создать комнату, которая "будет играть с ощущением тепла на фоне низких температур". В ней есть халат и полотенца из снега, 2 ледяные "печи" и ванна объемом 631 л.

Во всех ледяных комнатах поддерживается температура -5 градусов. Поэтому гостям предоставляют спальные мешки для низких температур и рекомендуют спать в них в термобелье, шапке, теплых носках и свитере. Гостям советуют провести 1 ночь в ледяной комнате и несколько - в 1-й из теплых.

Европа и Азия сейчас закрыты для Украины. Для наших туристов остались доступными не так много направлений

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отель изо льда и снега завораживает туристов: сказочные фото ледяных номеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Православную церковь Украины признали единственной правопреемницей Киевской митрополии 988 года

Вакцинацию от Covid-19 проводят в 33 странах мира

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 20620
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 20044
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
 Просмотров: 13420
&quot;Встречаю в чем была&quot;. Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
"Встречаю в чем была". Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
5
 Просмотров: 12510
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы 1 Просмотров: 10314
Общество
Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам
Окружение Порошенко - чемпионы по плеванию в лицо потенциальным союзникам
 Просмотров: 162
"Операция надо еще "вчера", потому что отнимет ноги" - многодетному отцу на лечение позвоночника нужно 100 тыс.грн.
"Операция надо еще "вчера", потому что отнимет ноги" - многодетному отцу на лечение позвоночника нужно 100 тыс.грн. Просмотров: 45
Переселенцам никто ничего не должен
Переселенцам никто ничего не должен
 Просмотров: 522
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
 Просмотров: 54
Лучше всего для украинцев накапливать на пенсию самому - эксперт
Лучше всего для украинцев накапливать на пенсию самому - эксперт
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
14
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
10
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
2
Священную корону перехватили американские солдаты
Голосов: 54715
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть