Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники

Для наших туристов остались доступными не так много направлений. Фото: pexels.com

Европа и Азия сейчас закрыты для Украины. Для наших туристов остались доступными не так много направлений, рассказала Gazeta.ua Елена Циганюк, директор "ТурБонжур".

"Доступный по цене отдых в Египте. Популярные в этом году, прежде всего потому, что есть прямые перелеты, такие экзотические направления как Доминикана, Мальдивы, Занзибар. Также горнолыжные курорты Турции. Мальдивы считаются дорогим направлением, но в этом году туроператоры добавили 2 или 3 дополнительных рейса на праздники", - говорит Елена Циганюк.

По ее словам, обычно курорты повышали цены перед Новым годом. В этом году большинство направлений стали доступнее, чем в прошлые годы.

"То, за что в прошлом году просили 1200 долларов, в этом году будет стоить 1000. Номер в гостинице в Египте, стоимость которого в обычный период 1300-1400 долларов, сейчас можно забронировать за 800", - говорит директор.

В прошлые годы развлекательная программа на Новогоднюю ночь в отелях была обязательной, за нее автоматически взимали дополнительную плату.

"Сейчас турист может сам решить, пользоваться этой услугой или нет. Дорогие экзотические курорты предлагают концертные программы. Более демократичные по цене - живую музыку, ужин. В среднем доплата за новогоднюю ночь составляет 50-70 долларов. Отдых в Украине наоборот подорожал. Карпатские курорты ожидают больше туристов на новогодние праздники", - подытожила Елена Циганюк.

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Украинцы в этом году чаще выбирали отдых в пределах страны, отметила Анна Костыря, менеджер "СветланаТур".

"Туристы выбирают Карпаты и другие внутренние курорты. Люди боятся ехать за границу, потому что есть определенные препятствия. Например, если это Египет, то надо обязательно проходить тестирование на коронавирус", - рассказала експерт.

По ее словам, внутри страны можно выбрать отдых на каждый вкус и кошелек.

"Самый дешевый вариант - село Ясиня: здесь предлагают недорогие коттеджи и усадьбы. Это рядом с Драгобратом и Буковелем. Немного дороже стоит отдых в Яремче, где есть отели с новогодними программами. Ну и один из самых дорогих вариантов - это Буковель. Но вип-отели там были забронированы еще в октябре", - подчеркнула Анна Костыря.

Експерт говорит, что цены на туры не изменились. Изменения коснулись стоимости новогодней программы - там, где включен ужин, стоимость выросла за счет подорожания продуктов.

"Среди открытых для отдыха стран - Турция, где появилось много горнолыжных курортов, Египет, Мальдивы, Занзибар, Доминикана, ОАЭ и балканские страны. В частности, Сербия, Македония. Спрос уменьшился, поэтому многие отели идут на уступки. Отменяют доплаты, которые ранее были обязательными", - добавила Анна Костыря.

Украинская семья из 4 человек потратит на новогоднее застолье в среднем 1706 грн. Это на 5,3% больше, чем в прошлом году.