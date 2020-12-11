Киев превратился в город ледяных скульптур: сказочные фото

В Киеве коммунальные службы 2-е сутки борются с гололедом. Киевляне и гости города выкладывают в сеть фото и видео последствий непогоды, называя город "Киев ледникового периода" и "столица подо льдом".

Фото волшебной природы, которая превратилась в сказку после ледяного дождя, показали в Facebook столичного ботсада им. Николая Гришко. Для его посещения некоторые даже одел коньки.

Фото: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

"Сказочная страна ледяных растений и катков приглашает в ботанический сад. Некоторые активные посетители уже надели коньки и наслаждаются прогулкой", - говорится в сообщениях.

В Национальном музее народной архитектуры также показали волшебные пейзажи столицы и призвали всех быть осторожными.

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"Мы пытаемся очистить дорожки музея от гололеда, однако это невозможно выполнить на 100%. Вскоре распогодится и мы снова сможем безопасно прогуливаться музейными тропами", - отметили в Facebook музея.

В центре Киева не менее красиво. Мороз разрисовала на основателях Киева ледяные узоры.

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко зацвела эрика на 2 месяца раньше.