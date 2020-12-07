В Киеве на 2 месяца раньше расцвела эрика: удивительные фото

Растение должно было зацвести в феврале. Фото: Национальный ботанический сад им. Николая Гришко

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко зацвела эрика травянистая - близкая родственница вереска обыкновенного.

Об этом рассказали в Facebook столичного ботсада.

"Должна цвести в феврале, но решила начать сейчас", - говорится в сообщении.

Внешне растение похоже на вереск обыкновенный. Отличается разве что более ярким и пышным цветением. Естественный ареал этого карликового вечнозеленого кустарника - альпийские регионы Европы, пишет ТСН.

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В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко состоялась "ночь гинкго" - момент в году, когда с этих деревьев вся листва опадает одновременно.