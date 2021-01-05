В Киеве "слепили" снеговика из 400 медицинских масок

Возле главной елки страны на Софийской площади установили необычного снеговика.

Для его создания понадобилось 400 медицинских масок, рассказал художник-декоратор Эдуард Полонский, пишет "Вечерний Киев".

Фото: "Вечерний Киев"

Основу снеговика художник сделал из опавших листьев, пустых пластиковых бутылок и стрейча. Материалы собирал неделю. На "лепку" снеговика ушло 2 дня.

Скульптуру переместили в арт-бар "АМ бар" на ул. Большая Васильковская, 8-А.

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"Я хотел оставить его на Софиевской, но решил, что он там долго не простоит", - рассказал Полонский.

В баре снеговик простоит ориентировочно до 20-х чисел января.

В медучреждении Днепровского района Киева появилась необычная елка, украшенная защитным медицинским костюмом.