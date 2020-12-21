В сети возмутились елкой из больницы, которую украсили "коронавирусным" костюмом

В медучреждении Днепровского района Киева появилась необычная елка, украшенная защитным медицинским костюмом.

Соответствующее фото обнародовал в Facebook "Типичный Киев".

Автор: "Типичный Киев" В больнице Киева елку украсили "коронавирусным" костюмом

"В больнице на Тычины уже тоже елку украсили. А вы украсили?", - говорится в посте.

Кроме костюма, дерево нарядили в защитное стекло, маску, перчатки и бахилы. На верхушке елки установили традиционную звезду. Под костюмом виднеются новогодние шарики.

Пользователи сети преимущественно негативно оценили креатив медиков:

"А потом ноют, что средств защиты нет";

"Зачем так детей пугать";

"Сердючка?";

"А еще так года 3".

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Пандемия коронавируса внесла изменения в празднование Нового года в Киеве. В этом году будут пытаться обезопасить новогодние локации от скопления людей.