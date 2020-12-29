Гигантская маска в человеческий рост появилась в Киеве

На Контрактовой площади столицы установили художественную инсталляцию "Закрывайся маской, а не в себе".

На огромной маске написаны часто задаваемые вопросы-страхи людей во время пандемии коронавируса, пишет УНИАН.

Фото: УНИАН

Среди реплик:

"Неужели потеряю работу?"

"Долго еще бояться?"

"Когда я увижу внуков?"

"Заберите детей в школу!"

"Достали, сколько можно?"

Арт-объект установили в рамках социальной кампании МОМ - Международной организации по миграции. Цель проекта - привлечь внимание украинцев к проблемам психического здоровья.

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