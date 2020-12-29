Гигантская маска в человеческий рост появилась в Киеве

На Контрактовой площади столицы установили художественную инсталляцию "Закрывайся маской, а не в себе".
На огромной маске написаны часто задаваемые вопросы-страхи людей во время пандемии коронавируса, пишет УНИАН.
Среди реплик:
"Неужели потеряю работу?"
"Долго еще бояться?"
"Когда я увижу внуков?"
"Заберите детей в школу!"
"Достали, сколько можно?"
Арт-объект установили в рамках социальной кампании МОМ - Международной организации по миграции. Цель проекта - привлечь внимание украинцев к проблемам психического здоровья.
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В Киеве на станции метро Славутич 42-летний мужчина напал на полицейского с ножом из-за замечания того об отсутствии маски.
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