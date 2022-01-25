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вторник, 25 января 2022 06:22

В Украину возвращаются морозные осадки: где ждать снегопадов

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В Украину возвращаются морозные осадки: где ждать снегопадов
В Ровно и Тернополе во вторник ожидается сплошная облачность с мокрым снегом. Фото: pixabay.com

25 января в Украине ударят сильные морозы. Холоднее всего будет ночью на западе и севере страны. В то же время днем в западных областях резко потеплеет, местами до +1°С.

Практически по всей стране ожидается снег, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет пасмурно, будет стоять сплошная облачность. Температура воздуха днем составит -6°С.
Во Львове во вторник будет пасмурно и облачно, снег будет переходить в мокрый снег. Днем в пределах 0°С.
В Луцке - пасмурно, пройдет мокрый снег и установится сплошная облачность. Днем воздух прогреется до +1°С.
В Ровно и Тернополе во вторник ожидается сплошная облачность с мокрым снегом. Днем в пределах 0°С.

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В Хмельницком и Черновцах 25 января будет пасмурно, сплошная облачность и снег. Днем до -1°С.
В Ивано-Франковске поснежит, но будет пасмурно. Днем сплошная облачность и в пределах 0°С.
В Ужгороде столбики термометров покажут -5°С. Будет пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег.
В Житомире и Виннице до -4°С, также пасмурно и облачно. В течение дня будет снежить.
В Черкассах и Кропивницком также будет пасмурно и снежно. Днем сплошная облачность и до -5°С.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха днем составит -8°С.
В Одессе 25 января - пасмурно, сплошная облачность. Температура днем до -3°С и снег.
В Херсоне во вторник днем до -4°С и снег. Будет пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве также пасмурно и снежно, облачно. Днем в пределах -3°С.
В Запорожье температура днем составит -6°С, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Сумах похолодает до -8°С, облачно с прояснениями.
В Днепре и Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура днем в пределах -6°С.
В Симферополе во вторник также пасмурно. Пройдет снег, сплошная облачность и -5°С.

С четверга в Украину начнет заходить более теплый воздух, температура снова повысится до оттепели, все начнет подтаивать. Дольше всего продержатся морозными восточные области, однако в выходные и там станет теплее.

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