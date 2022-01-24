Новая неделя принесла в Украину снег с морозами до -17°C

Новая неделя пришла в Украину с морозной погодой.

Самой интересной завтра будет температурная ситуация в западных областях, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Ночь там ожидается самой холодной среди всех регионов, -12...17°C, а завтрашний день - самым теплым, 0...-5°C.

"Днем атмосферный фронт спихнет облачный массив со снегом в западные области на радость туристам и не знаю, на радость ли местным. Особенно тем, кто живет в горах. Потому что снег разгребать и пробираться порой по колено в этом же снегу уже надоело. Хотя и красиво, это правда", - говорится в сообщении.

Ночью в большинстве областей предполагается морозная погода с температурой воздуха -7...13°C, днем во вторник столбики термометров будут колебаться в пределах -3...8°C, на юге 0...-5°C.

Автор: facebook.com/tala.didenko Ветер 25 января предполагается преимущественно западным

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Снег будет выпадать ближайшей ночью преимущественно на юге и востоке. Ветер 25 января предполагается в основном западным, умеренным, иногда даже слабым.

В Киеве вторник будет морозным: ночью -10...12°C, днем -6...8°C. Ожидается гололедица. Снег вероятен завтра вечером.

С четверга в Украину начнет заходить более теплый воздух, температура снова повысится до оттепели, все начнет подтаивать. Дольше всего продержатся морозными восточные области, однако в выходные и там станет теплее.

В понедельник, 24 января, по всей территории Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается гололедица на дорогах.