В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украину движется опасное метеоявление. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В понедельник, 24 января, по всей территории Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается гололедица на дорогах.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Из-за непогоды в Украине объявили первый уровень опасности, желтый.

"Днем 24 января в Украине на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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Советы пешеходам во время гололедицы:

- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов. Двигайте руками в такт ходьбы, чтобы лучше удерживать равновесие;

- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

- будьте внимательны на тротуаре – автомобиль может занести, а водитель вовремя не затормозить;

- ходите не спеша, слегка расслабьте ноги и слегка согните их в коленях, ступая на всю подошву;

- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в четыре-пять раз.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Советы водителям:

- соблюдайте скоростной режим и дистанцию, откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

- не забывайте включить габаритные огни или противотуманки.

24 января температура в южной и восточной части ночью 3-8℃, днем ​​1-6℃ мороза; на остальной территории ночью 6-11℃ мороза. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, 24 января ночью в восточной части. Днем в Украине, кроме западных областей, кое-где порывы 15-20 м/с.