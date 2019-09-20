 
Ексклюзивы
1/5
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 279
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2736
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 2871
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1323
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 360
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1242
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3105
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 1008
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4842
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 387
Фото
Все фото
9
19
6
8
11
В Украину съехались кузнецы со всей Европы
В Украину съехались кузнецы со всей Европы
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
Все, что сближает с Россией будет использовано против Украины - почему имеет проем деколонизация
Все, что сближает с Россией будет использовано против Украины - почему имеет проем деколонизация
Жадан: Я ужаснулся. Все - русскоязычное
Жадан: Я ужаснулся. Все - русскоязычное
&quot;Кайфуй, люби, климат защищай&quot; - в Киеве проходит международный климатический марш
"Кайфуй, люби, климат защищай" - в Киеве проходит международный климатический марш
Видео
Все видео
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4842
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5175
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1710
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31293
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 сентября 2019
Просмотров: 180
Свободу втратити легко
Завжди повторюю: в українців та росіян – різна політична культура. Вони мають велику схильність ідентифікувати себе з царем. Ми – з тими, ...
суббота, 21 сентября 2019 03:28

В Украину съехались кузнецы со всей Европы
9

  Комментировать

Дворец Потоцких в Ивано-Франковске стал основной локацией проведения мероприятия.
Фото: Голос-Інфйо
Дворец Потоцких в Ивано-Франковске стал основной локацией проведения мероприятия.
Дворец Потоцких в Ивано-Франковске стал основной локацией проведения мероприятия.
Дворец Потоцких в Ивано-Франковске стал основной локацией проведения мероприятия.
Дворец Потоцких в Ивано-Франковске стал основной локацией проведения мероприятия.

В Ивано-Франковске проходит Ассамблея "Кольца кузнечных европейских городов".

В город съехались 54 участника из 11 городов Европы из 7 стран: Италия, Германия, Испания, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Украина, пишет "Голос-Інфо".

Событие проходит в местном Дворце Потоцких. Там гостям рассказывают о его истории и современности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре города проведут музыкальный завтрак

На территории дворца можно посмотреть, как изготавливают кованые скульптуры и купить различные сувениры.

Изюминкой события станут ночное ковки, лазерное шоу и выступление симфонического рок-оркестра "Бревис".

В Ивано-Франковске уже в шестнадцатый раз проходил традиционный фестиваль "Праздник кузнецов". Мероприятие посетили более 200 участников из 11 стран мира. Приехали кузнецы из Швеции, Франции, Турции, США, Польши, Беларуси, Великобритании, Нидерландов. Для города они выковали совместную композицию "Мои птицы".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину съехались кузнецы со всей Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 28719
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
27
 Просмотров: 25210
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык 11 Просмотров: 22923
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
4
 1 Просмотров: 22319
Кто вы такая? – &quot;слуга&quot; Тищенко снова отличился
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
 3 Просмотров: 19513
Общество
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 2835
Все, что сближает с Россией будет использовано против Украины - почему имеет проем деколонизация
Все, что сближает с Россией будет использовано против Украины - почему имеет проем деколонизация
6
 Просмотров: 207
Зеленский встретился с представителями МВФ
Зеленский встретился с представителями МВФ Просмотров: 144
Есть ли опасность авторитаризма в Украине рассказал Роман Бессмертный
Есть ли опасность авторитаризма в Украине рассказал Роман Бессмертный
 Просмотров: 153
На Донбассе самоликвидировался боевик ЛНР
На Донбассе самоликвидировался боевик ЛНР Просмотров: 612
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
8
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
5
Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?
3
Суд отменил арест Ефремова
3
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Голосов: 45132
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua