В Украину съехались кузнецы со всей Европы

Фото: Голос-Інфйо

В Ивано-Франковске проходит Ассамблея "Кольца кузнечных европейских городов".

В город съехались 54 участника из 11 городов Европы из 7 стран: Италия, Германия, Испания, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Украина, пишет "Голос-Інфо".

Событие проходит в местном Дворце Потоцких. Там гостям рассказывают о его истории и современности.

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На территории дворца можно посмотреть, как изготавливают кованые скульптуры и купить различные сувениры.

Изюминкой события станут ночное ковки, лазерное шоу и выступление симфонического рок-оркестра "Бревис".

В Ивано-Франковске уже в шестнадцатый раз проходил традиционный фестиваль "Праздник кузнецов". Мероприятие посетили более 200 участников из 11 стран мира. Приехали кузнецы из Швеции, Франции, Турции, США, Польши, Беларуси, Великобритании, Нидерландов. Для города они выковали совместную композицию "Мои птицы".