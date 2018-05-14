Гвоздь дружбы, ночные ковки и металлические птицы: в Ивано-Франковске отгремел Международный фестиваль кузнецов

Фото: Ирина Копистинская

С 11 по 13 мая в Ивано-Франковске уже в шестнадцатый раз проходил традиционный фестиваль "Праздник кузнецов". Мероприятие посетили более 200 участников из 11 стран мира. Приехали кузнецы из Швеции, Франции, Турции, США, Польши, Беларуси, Великобритании, Нидерландов. Для города они выковали совместную композицию "Мои птицы".

"Нынешняя скульптура будет висеть в воздухе, - рассказывает Иван Куфлюк из Богородчан Ивано-Франковской области, жонглируя молотками. На фестиваль кузнецов он приезжает уже десять лет подряд. - Композицию разместят на тросах между домами в проходе с майдана Шептицкого к улице Галицкой. Металлических птиц будут изготавливать все участники фестиваля".

Птицу мужчина выковал совместно с Валерием Заболотниковым из Киева. Называет ее казаком.

"Ковка - мое хобби, - Валерий закидывает за ухо оселедец, поправляет вышиванку и бьет молотом по металлу. - Я врач по профессии, а когда кую - то отдыхаю. На фестивале мы делимся опытом, общаемся, творим".

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Традиционно на празднике кузнецов Ивано-Франковск получает в подарок от мастеров металлическую скульптуру. В этом году коллекция пополнилась не только "Моими птицами". Поляки привезли с собой кованого петуха, а гости из Турции изготовили голубя мира с лавровой ветвью. Мастера из Рокитного Киевской области подарили Ивано-Франковску Ангела, который дарит. А гости из Бердянска - галку, которая в дополнении с фонарем составила композицию "Сияние Станиславской ночи".

Впервые за всю историю фестиваля кузнецы изготовили огромный "гвоздь дружбы" совместно с байкерами. Те съехались 12 мая в Ивано-Франковска со всей Украины на открытие мотосезона.

Изюминкой XVI кузнечного фестиваля стали мастер-классы для детей, ночные ковки во Дворце Потоцких и преобразование наковальни в собаку.

Завершился фестиваль открытием 17-й Международной выставки "Орнаментальная ковка".

По центру Львова прошел традиционный парад в честь 762-летия основания города, в котором приняли участие более 1,5 тысячи человек.