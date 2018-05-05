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суббота, 05 мая 2018 20:23

Рыцари, оркестры и Король Лев на коне: Львовом прошел парад ко Дню города
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В ходе в честь 762-летия Львова приняли участие более 1,5 тысячи человек
Фото: Валерий Шмаков
В ходе в честь 762-летия Львова приняли участие более 1,5 тысячи человек
В ходе в честь 762-летия Львова приняли участие более 1,5 тысячи человек
В ходе в честь 762-летия Львова приняли участие более 1,5 тысячи человек
В ходе в честь 762-летия Львова приняли участие более 1,5 тысячи человек

Центром Львова прошел традиционный парад в честь 762-летия основания города, в котором приняли участие более 1,5 тысячи человек.

Возглавил парад импровизированный Король Лев. В праздничном шествии также приняли участие рыцари, городские театры, народные коллективы "Горицвит", "Мрия", "Цветы Украины", коллективы-участники фестиваля "В кругу друзей", ансамбли из Польши, Чехии, Словакии, представители спортивных организаций города и участники фестиваля оркестров и мажореток "Королевский Лев".

За маршем наблюдали сотни львовян и гостей города. После парада городской председатель Львова Андрей Садовый поздравил львовян с праздником и дал команду поднять штандарт города над Ратушей. Во время поднятия штандарта трубачи традиционно выполнили мелодию города, которую написал специально ко Дню города композитор Юрий Ланюк.

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"В мире есть сотни и тысячи городов, но у каждого в сердце есть город, куда он хочет вернуться. Львов - особенный для нас с вами, потому что мы здесь живем, особый для украинской истории, потому что это город, который всегда в самые сложные времена нашего государства, говорит свое твердое слово. Львов - это честь, совесть нашей страны. Город, который имеет прекрасное будущее. Желаю всем львовянам добра, успеха и процветания", - отметил Андрей Садовый.

Во Львове по случаю Дня города начался проект "Оркестры на улицах города". Три дня оркестры на улицах будут радовать львовян и гостей города своим искусством.

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