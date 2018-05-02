7,5 тыс. гитаристов установили мировой рекорд

Фото: Radio Ram

7411 гитаристов установили в польском Вроцлаве новый мировой рекорд на 1 апреля. Музыканты попали в Книгу рекордов Гиннеса за самое массовое исполнение песни "Hey Joe" Джими Хендрикса.

Участники собрались на Рыночной площади в центре города. Чтобы стать участником рекорда достаточно было иметь гитару и знать пять основных аккордов, рассказывает Radio Ram.

Оригинал песни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 культовых джазовых композиций

Фестиваль гитаристов "Маевка" во Вроцлаве проходит 16 лет подряд. Его посещают польские и зарубежные музыканты. Они выступают на большой сцене. Обязательной частью фестиваля является гитарный флешмоб. Во время него каждый раз участники играют одну и ту же песню и пытаются побить свой предыдущий рекорд.

Впервые они собрались в 2003 году. Тогда "Hey Joe" исполнили 588 музыкантов. 2016-го песню сыграли 7356. В прошлом году их было 6299.

В этом году после того, как мировой рекорд был побит, музыканты исполнили фрагмент национального гимна Польши - страна празднует 100-летие своей независимости.

23 мая 2008 в Киеве состоялся бесплатный концерт немецкой рок-группы Scorpions. На сцену музыканты вышли на два часа позже. Их выступление на Майдане смотрели около 100 тыс. зрителей. В это время шел сильный дождь. Солист Клаус Майне благодарил публику на английском, украинском и русском. Специально для выступления "Scorpions" привезли в Киев 6 тонн аппаратуры.