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четверг, 03 мая 2018 06:06

7,5 тыс. гитаристов установили мировой рекорд
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7411 гитаристов установили мировой рекорд, одновременно исполнив песню Джима Хендрикса
Фото: Radio Ram
7411 гитаристов установили мировой рекорд, одновременно исполнив песню Джима Хендрикса
7411 гитаристов установили мировой рекорд, одновременно исполнив песню Джима Хендрикса
7411 гитаристов установили мировой рекорд, одновременно исполнив песню Джима Хендрикса
7411 гитаристов установили мировой рекорд, одновременно исполнив песню Джима Хендрикса

7411 гитаристов установили в польском Вроцлаве новый мировой рекорд на 1 апреля. Музыканты попали в Книгу рекордов Гиннеса за самое массовое исполнение песни "Hey Joe" Джими Хендрикса.

Участники собрались на Рыночной площади в центре города. Чтобы стать участником рекорда достаточно было иметь гитару и знать пять основных аккордов, рассказывает Radio Ram.

Оригинал песни

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Фестиваль гитаристов "Маевка" во Вроцлаве проходит 16 лет подряд. Его посещают польские и зарубежные музыканты. Они выступают на большой сцене. Обязательной частью фестиваля является гитарный флешмоб. Во время него каждый раз участники играют одну и ту же песню и пытаются побить свой предыдущий рекорд.

Впервые они собрались в 2003 году. Тогда "Hey Joe" исполнили 588 музыкантов. 2016-го песню сыграли 7356. В прошлом году их было 6299.

В этом году после того, как мировой рекорд был побит, музыканты исполнили фрагмент национального гимна Польши - страна празднует 100-летие своей независимости.

23 мая 2008 в Киеве состоялся бесплатный концерт немецкой рок-группы Scorpions. На сцену музыканты вышли на два часа позже. Их выступление на Майдане смотрели около 100 тыс. зрителей. В это время шел сильный дождь. Солист Клаус Майне благодарил публику на английском, украинском и русском. Специально для выступления "Scorpions" привезли в Киев 6 тонн аппаратуры.

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