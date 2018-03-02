Огненные факелы и яркие танцовщики: в Шри-Ланке состоялся яркий парад слонов

В столице Шри-Ланки в Коломбо состоялось ежегодное буддийское шоу Nawam Maha Perahera. Праздник известен, как парад слонов, который местные жители проводят в течение десятилетий.

На улицы города вышли 10 тыс. человек, чтобы наблюдать за ярким действием, сообщает themalaymailonline.

Праздник начался в буддистском храме Гангарамая - одном из самых значимых религиозных мест островной столицы. Одетых в яркие накидки слонов сопровождали барабанщики, танцоры и участники с факелами.

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Фото: "Сегодня"

В общем парад охватил более 3 км и длился около 3 часов. Важнейшей его частью была шкатулка на спине у самого красивого слона. В ней, как считают буддисты, хранятся мощи Будды.

В город приехали тысячи туристов. В местных гостиницах не осталось свободных мест. Тем не менее, первый день двухдневного праздника должны былиь отменить. В среду вечером в городе свирепствовала гроза.

VIDEO: Thousands gather to watch annual elephant parade in Sri Lanka pic.twitter.com/X5YyHPVmSX — Press TV (@PressTV) 2 березня 2018 р.

Для жителей Шри-Ланки слон – символ священной мудрости. По легенде, белый слон приснился царице Майе – матери Будды перед рождением великого сына. Животных для праздника привозят со всей страны. В этот раз в параде приняли участие 30 животных.