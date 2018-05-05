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суббота, 05 мая 2018 02:01

На улицах Львова играют оркестры: начали праздновать День города
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Послушать уличную музыку можно будет на протяжении всех выходных
Фото: Валерий Шмаков
Послушать уличную музыку можно будет на протяжении всех выходных
Послушать уличную музыку можно будет на протяжении всех выходных
Послушать уличную музыку можно будет на протяжении всех выходных
Послушать уличную музыку можно будет на протяжении всех выходных

Во Львове по случаю Дня города начался проект "Оркестры на улицах города". Три дня оркестры на улицах будут радовать львовян и гостей города своим искусством.

Оркестры будут играть в трех локациях: пл. Рынок, проспект Свободы, пл. Галицкая. В субботу, 5 мая, выступления будут проходить с 14.00-16.00 ч. В воскресенье, 6 мая, начнутся в 13.30.

Начал праздник Духовой оркестр Национальной Гвардии Украины, исполнивший на площади Рынок украинские народные и современные песни, военные марши и попурри на темы песен Игоря Билозира.

"На праздновании Дня Львова выступаем уже не первый раз. Рады приветствовать львовян с праздником. Видим, что людям понравилось. Аплодисменты в нашу сторону - это всегда приятно ", - отметил начальник оркестра военный дирижер Национальной гвардии Украины Роман Вовк.

Также уличной музыкой будут радовать львовян оркестры - участники Международного фестиваля духовых оркестров и мажореток "Королевский лев", который стартует 5 мая в 18:00 на площади перед Центром Довженко на Сыхове.

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Гостей будут развлекать духовой оркестр "Львовские фанфары", группы мажореток "Феерия" и "Феерия мини", духовой оркестр "Веселые музыканты", группа мажореток "The Best", молодежный духовой оркестр г. Льобез (Польша), ансамбль "Dream Drum", Долинский муниципальный духовой оркестр, детский духовой оркестр "Сувенир" (г.. Киев), ансамбль барабанщиц "Акцент" (г.Ужгород), духовой оркестр Новояворовской ДШИ, группа мажореток "Васильки", оркестр Львовского колледжа культуры и искусств, образцовый духовой оркестр "Золотые Трубы", ансамбль мажореток "Созвездие" (г.. Калуш), духовой оркестр "Политехник" Национального университета "Львовская политехника" и оркестр Львовской Духовной Семинарии Святого Духа.

Кроме этого, одной из локаций празднования Дня города стала пешеходная улица Леся Курбаса. Здесь на уличной сцене представили музыкальный проект по произведениям Богдана Веселовского, в исполнении Марии Копитчак и "Оркестры Почувань".

5 мая в 17.00 здесь даст уличный концерт молодая львовская группа Lirwak, которую создали экс-участники фолк-рок-формации Joryj Kłoc Гордей Старух и Олесь Коваль вместе с актером Андреем Петруком. Ребята совмещают электронную музыку со звуками народных инструментов и лирикой забытых песен.

В июне 2018 года Национальный президентский оркестр Украины откроет фестиваль "Порто Франко" в Ивано-Франковске. Будут играть аэродинамическую оперу под аккомпанемент двигателя самолета АН-2. "Это будет сочетание высоких технологий авиации с искусством, музыкой", - объясняет композитор Роман Григорьев.

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