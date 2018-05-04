В Ивано-Франковске стартовал фестиваль "Карпатское пространство"

 
Ексклюзивы
1/5
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 108
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 6228
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2862
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1899
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1134
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 585
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2304
Фото
Все фото
5
18
12
6
34
Переселенцы создали социальный театр
Переселенцы создали социальный театр
Все делают это: фотограф показала большие ошибки людей
Все делают это: фотограф показала большие ошибки людей
На Крещатике развесили советские флаги
На Крещатике развесили советские флаги
Два скандально известных театра покажут спектакль о мести богов
Два скандально известных театра покажут спектакль о мести богов
&quot;Вышиванки, брюки-клеш и темнокожие дети&quot;: как художники использовали Первомай для пропаганды
"Вышиванки, брюки-клеш и темнокожие дети": как художники использовали Первомай для пропаганды
Видео
Все видео
Голосом Насти Каменских заговорила утка
Голосом Насти Каменских заговорила утка
Иван Дорн собирает деньги на танцевальную школу в Уганде
Иван Дорн собирает деньги на танцевальную школу в Уганде
В патриотическом кино сыграл актер из базы "Миротворца"
В патриотическом кино сыграл актер из базы "Миротворца"
"Напоминает Дракулу": стало известно, каким будет номер Меловина на Евровидении
"Напоминает Дракулу": стало известно, каким будет номер Меловина на Евровидении
10 культовых джазовых композиций
10 культовых джазовых композиций
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5940
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 765
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8811
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 мая 2018
Просмотров: 153
Наркомани на городі
От ви кажете: ніколи знову. І штучну квітку маку собі на груди пришпилюєте. А справжню пробували? А вирощену на власному городі? Бо одна моя ...
пятница, 04 мая 2018 15:33

В Ивано-Франковске стартовал фестиваль "Карпатское пространство"
5

  Комментировать
  4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство"
4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство"

4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство" (CARPATHIAN SPACE).

Расписание событий и детали указаны на сайте фестиваля.

По словам организаторов, фестиваль ставит перед собой амбициозную задачу – представить Ивано-Франковск прежде всего как целостный мощный инфраструктурный комплекс, который может стать территорией встреч людей разных сфер интересов, а также различных стран и наций.

В 2018 году "Карпатское пространство" объединит 18 стран-участниц: Украину, Грузию, Польшу, Азербайджан, Болгарию, Венгрию, Молдавию, Швейцарию, Австрию, Литву, Латвию, Эстонию, Францию, Мексику, Беларусь, Словакию, Румынию, Чехию.

В частности, в программе фолк, этно, рок, классическая музыка, театр и кино, визуальные искусства, разнообразие народных промыслов, кулинарные презентации, дегустации вина и спортивные события.

Немало художественных акций создано специально к фестивалю и будут впервые представлены в Ивано-Франковске.

Это мероприятие собрало представителей стран карпатского региона, а также Грузии, Молдовы, Азербайджана, Латвии, Литвы и многих других стран. В рамках фестиваля состоялась конференция министров образования стран карпатского региона.

Выступая на открытии фестиваля, народный депутат Украины, глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отметил, что в течение десятилетий порабощения и колонизации советская система делала все для того, чтобы между странами Центральной и Восточной Европы не было, фактически, никаких контактов.

"Мы не только не знаем историю друг друга, она порой бывает и непростой - мы не знаем и культуру друг друга", - сказал он.

Николай Княжицкий выступил с инициативой подготовить совместный учебник культур стран Центральной и Восточной Европы, который будет распространяться во всех школах региона, который в течение XX века прожил самые сложные в истории времена.

По мнению главы Комитета по вопросам культуры и духовности, совместный учебник для стран Центральной и Восточной Европы мог бы готовиться художниками и исследователями из всех стран региона.

Николай Княжицкий также проинформировал, что министры образования и послы стран поддержали эту идею.

  4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство"
4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство"
  4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство"
4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство"

Сегодня организаторы фестиваля приглашают жителей и гостей областного центра Прикарпатья посетить такие фестивальные локации:

• 15:00 Cuisines SPACE: комплекс "Люмьер". Кулинарная презентация венгерской кухни
• 15:00 Cinema SPACE: комплекс "Люмьер". Презентация кинофильмов: Рубиновый зал. "Живая ватра" (Украина)
• 16:00 Multi-genre music SPACE: Вечевой майдан. Торжественное открытие II Международного фестиваля стран Карпатского региона "КАРПАТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО" (CARPATHIAN SPACE). Концерт с участием художественных коллективов и участников фестиваля: - Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. Вирского (Украина); - Духовой оркестр Ивано-Франковского музыкального училища им. Сичинского (Украина); - Хор Ивано-Франковского музыкального училища им. Сичинского (Украина); - Ансамбль мажореток Ивано-Франковского музыкального училища им. Сичинского
• 17:00 Winespace. Открытие локации. Презентация и дегустация вина стран-участниц фестиваля.
• 17:00 Multi-genre music SPACE: Вечевой майдан. Концерт.
• 17:10 Cinema SPACE: комплекс "Люмьер" Презентация кинофильмов: Рубиновый зал. "Сын Саула" (Венгрия)
• 18:00 Classical music SPACE: Ивано-Франковская областная филармония. Гала – концерт классической музыки с участием солистов стран – участниц фестиваля.
• 19:30 Multi-genre music SPACE: Вечевой майдан. Концерт группы DAGADANA (Польша)
• 21:00 Multi-genre music SPACE: Вечевой майдан. Концерт Олега Скрипки и НАОНІ-оркестра (Украина)
• 22:00 Multi-genre music SPACE: Вечевой майдан. Лазерное шоу

  4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство"
4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство"

  4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство"
4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство"

espreso.tv
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Ивано-Франковске стартовал фестиваль "Карпатское пространство"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 63791
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 49970
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 33518
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 30110
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 23638
Больше всего комментируют
11
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
10
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
8
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Россияне начали перехватывать международные суда, следующие в Мариуполь
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
Голосов: 1198
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua