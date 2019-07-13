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В Украине утвердили 100 стандартов высшего образования

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В Украине утвердили 100 стандартов высшего образования
Утвердили стандарты образования. Фото: РБК

Утверждено 100 современных стандартов высшего образования: 73 - бакалавра и 27 - магистра.

"Начинается постоянная смена новых технологий, новых материалов, новых компетенций, которые от нас ожидают работодатели, от наших выпускников, от наших детей. Поэтому мы обязаны обновлять содержание образования. Такое обновление содержания идет также в высшем образовании. Я хочу доложить вам, что нами уже сейчас утверждено 100 стандартов высшего образования, они разрабатывались и научно-педагогическими работниками и, главное, работодателями так же", - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.

Новые стандарты разрабатывались с весны 2016 с привлечением более 800 специалистов из вузов, научных учреждений и представителей работодателей.

"Инновационность этих стандартов в том, что они не определяют конкретные курсы, которыми прослушать студент, их объемы или формы контроля. В этих стандартах заложены только одно - результат, студент должен достичь после окончания учебы. Как идти к этому результату - дело вуза и студента.

Благодаря этому система становится гибкой, помогает построить работу так, чтобы это учитывало все сильные стороны и потребности студента. Для университетов - это способ достичь большей автономии, предложить больше разноплановых программ", - отметили в министерстве.

В общем пока разработано 266 стандартов высшего образования образовательных степеней бакалавра, магистра и доктора философии.

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В этом году уменьшили заказ на социальные и поведенческие науки - 1,5%. По специальности "Экономика" - 3,6%, "Политология" - 1,2%, "Управление и администрирование" - 3,2%, "Учет и налогообложение" - 2,7%, "Финансы, банковское дело и страхование" - 3,5% и "Менеджмент" - 3,8%.

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