В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах

Фото: Виктор Бучинский

В Закарпатской области экологи обнаружили гигантскую гору мусора на берегу реки Тисы.

8-метровая гора отходов находится в Рахове, в 20 метрах от русла реки Тисы, пишет Mukachevo.net.

Свалка растянулось на 300 метров в длину и примерно вдвое больше в ширину.

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"За время пребывания, примерно 20-30 мин, вблизи свалки мы насчитали три грузовика, которые привезли и отгрузили бытовой мусор. Тонны пластика, которые должны быть на перерабатывающих заводах в качестве вторичного сырья, портят не только живописные пейзажи Карпат, а и воздух, и грунтовые воды. Но что хуже всего - при поднятии уровня воды в реке Тисе все это будет смыто в русло и отнесено течением ко всем населенным пунктам ниже по течению, а затем и в Венгрию", - отмечает автор видео Виктор Бучинский.

Свозить мусор на берег реки Тисы жители Рахова начали с 2004 года.

"Местные власти сообщают об отсутствии альтернативы как и земельного участка для свалки в другом месте. Единственная надежда на перспективу строительства мусороперерабатывающего завода в соседнем Тячевском районе", - говорится на Facebook странице "Зеленая Эра. Green Age".

Аннексированный россиянами Крым превращается в огромный мусорник. В Симферополе под завалами мусора оказалась река. Ее никто не очищает.