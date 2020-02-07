 
Ексклюзивы
1/5
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Просмотров: 414
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 189
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 1485
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 1809
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1026
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 2313
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4186
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 522
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1008
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 8127
Фото
Все фото
7
8
7
15
7
В сети показали мусорную &quot;Говерлу&quot; на берегу Тисы в Карпатах
В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Обсерватория полностью скована льдом - показали фото заснеженной вершины Поп Иван
Обсерватория полностью скована льдом - показали фото заснеженной вершины Поп Иван
Видео
Все видео
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Просмотров: 135
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1179
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 891
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 486
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 февраля 2020
1 Просмотров: 594
Що ж ви, хлопці
Ось минуло дев'ять днів, як поховали брата. Він, було, казав: — Я, на зло копачам, умру зимою. — А чого ж так? — Бо ...
пятница, 07 февраля 2020 15:37

В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
7

  Комментировать

Свозить мусор на берег реки Тиса жители Рахова начали с 2004 года
Фото: Виктор Бучинский
Свозить мусор на берег реки Тиса жители Рахова начали с 2004 года
Свозить мусор на берег реки Тиса жители Рахова начали с 2004 года
Свозить мусор на берег реки Тиса жители Рахова начали с 2004 года
Свозить мусор на берег реки Тиса жители Рахова начали с 2004 года

В Закарпатской области экологи обнаружили гигантскую гору мусора на берегу реки Тисы.

8-метровая гора отходов находится в Рахове, в 20 метрах от русла реки Тисы, пишет Mukachevo.net.

Свалка растянулось на 300 метров в длину и примерно вдвое больше в ширину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будни: в оккупированной Макеевке рыбачат среди мусора

"За время пребывания, примерно 20-30 мин, вблизи свалки мы насчитали три грузовика, которые привезли и отгрузили бытовой мусор. Тонны пластика, которые должны быть на перерабатывающих заводах в качестве вторичного сырья, портят не только живописные пейзажи Карпат, а и воздух, и грунтовые воды. Но что хуже всего - при поднятии уровня воды в реке Тисе все это будет смыто в русло и отнесено течением ко всем населенным пунктам ниже по течению, а затем и в Венгрию", - отмечает автор видео Виктор Бучинский.

Свозить мусор на берег реки Тисы жители Рахова начали с 2004 года.

"Местные власти сообщают об отсутствии альтернативы как и земельного участка для свалки в другом месте. Единственная надежда на перспективу строительства мусороперерабатывающего завода в соседнем Тячевском районе", - говорится на Facebook странице "Зеленая Эра. Green Age".

Аннексированный россиянами Крым превращается в огромный мусорник. В Симферополе под завалами мусора оказалась река. Ее никто не очищает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В гигантского кашалота нашли в желудке 100-килограммовый шар мусора
В гигантского кашалота нашли в желудке 100-килограммовый шар мусора Просмотров: 864
Какие уникальные вещи создает украинец из мусора
Какие уникальные вещи создает украинец из мусора Просмотров: 1449
Какие мировые бренды больше всего загрязняют окружающую среду пластиком
Какие мировые бренды больше всего загрязняют окружающую среду пластиком Просмотров: 1701
Мусорная гора будет выше Тадж-Махала
Мусорная гора будет выше Тадж-Махала Просмотров: 1080
Сейчас вы читаете новость «В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения

Книга с предсказаниями украинца вышла в Италии

Рисовал, писал стихи и хотел летать - эксперт об украинском авиаконструкторе Антонове

Одиозного депутата лишили мандата

Митрополита нашли убитым

Льюис освободил титул для Кличко

Договорились о новом сигнале бедствия

Самое читаемое
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 1 Просмотров: 45325
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 20241
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 18208
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
10
 1 Просмотров: 11781
Усик обозвал ветерана АТО ослом
Усик обозвал ветерана АТО ослом 3 Просмотров: 9451
Общество
В 14 лет украинцы будут получать ID-карту и паспорт одновременно
В 14 лет украинцы будут получать ID-карту и паспорт одновременно Просмотров: 18
Черниговские школы закрыли на карантин
Черниговские школы закрыли на карантин Просмотров: 9
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
 Просмотров: 189
Из Киева в Беларусь будет курсировать туристический корабль
Из Киева в Беларусь будет курсировать туристический корабль Просмотров: 423
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
6
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
5
На 1+1 взялись выгораживать русский язык
4
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
3
Усик обозвал ветерана АТО ослом
3
Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв
Голосов: 48636
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua